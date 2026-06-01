Az üzemanyagárak felvették a tempót, és látszólag nincs előttük akadály

A hónap elején, június 2-án folytatódik az árcsökkenés a hazai nagykereskedelmi piaci árakat illetően – írja a holtankoljak.hu.
A benzin és a gázolaj beszerzési ára azonos mértékben, bruttó 12 forinttal csökken.
A következő csökkenés előtt, június első napján még a következőképpen néznek ki a piaci üzemanyagárak:
- 95-ös benzin: 641 forint/liter,
- gázolaj: 658 forint/liter.
A Magyarországon továbbra is érvényes védett fogyasztói árak:
- 95-ös benzin: 595 forint/liter,
- gázolaj: 615 forint/liter.