Két brutális baleset a hazai autópályákon

A ráfutásos balesetről azt írták, a műszaki mentést a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói végzik, a helyszínre mentő is érkezett. A sztráda érintett szakaszán egy sávon halad a forgalom. Az Útinform közlése szerint több kilométeres torlódásra kell számítani.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy kamion, valamint a rakománya az M5-ös autópálya szatymazi pihenőjében, a Budapest felé vezető oldalon. A 151-es kilométernél égő járműhöz szegedi, hódmezővásárhelyi hivatásos, illetve sándorfalvi önkéntes tűzoltókat riasztottak, a helyszínre tart a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. A rajok habosított sugarakkal oltják a járművet, illetve a mellette meggyulladt vegetációt. A tüzet már körülhatárolták.

Képünk illusztráció.