Csak az tűnik biztosnak, hogy jó meccs lesz

Az elemzések nagy részéből az olvasható ki, hogy a Bayern esélyes arra, hogy megnyerje a szerda esti visszavágót, ami azt jelentené, hogy ledolgozza a hátrányát. Az már kevésbé valószínű, hogy 90 perc alatt tud nyerni két góllal, nem lenne meglepő a hosszabbítás sem.

Abban is egybecsengenek a vélemények, hogy jó eséllyel mind a két csapat szerez gólt. A PSG 43, a Bayern 42 gólt szerzett eddig a sorozatban, ilyen magas gólszámig még egyetlen elődöntős párharc csapatai sem jutottak. (Idevágó érdekesség: egy idényében belül a Barcelona tartja a rekordot, az 1999–2000-es idényben 45 gólt szerzett. Ez az 1955-ben kezdődött, teljes BEK/BL-sorozatot tekintve csúcs.)

Mint ahogyan (kicsit) rekordesélyes az is – noha kilenc gól aligha esik újra –, hogy megdől az elődöntők gólrekordja, ehhez a párizsi kilenchez hetet kellene hozzátenni. A BEK-ben, 1960 tavaszán, 12:4-es összesítéssel zárult az Eintracht Frankfurt és a Rangers párharca.

Az Opta kigyűjtött néhány érdekes statisztikát a párharccal kapcsolatban.

A Bayern a Bajnokok Ligájában 16 korábbi alkalomból négyszer fordított az első mérkőzésen szerzett hátrányból. Azonban az előző ilyen elődöntői egyikén sem sikerült, mind az öt alkalommal kiesett.

Csak egy csapat szerzett valaha öt gólt a Bajnokok Ligája kieséses párharcában, az első találkozón, és esett ki ebből a párharcból: a Manchester City a Monaco ellen a 2016–2017-es nyolcaddöntőben, a mára megszűnt idegenbeli gólszabálynak (5–3-as győzelem az első mérkőzésen, 3–1-es vereség a második mérkőzésen) tulajdoníthatóan.

A két csapat szinte a legerősebb összeállításában játszhat, kivéve a PSG marokkói jobbhátvédjét, az első találkozó hajrájában megsérült Asraf Hakimit. A várható kezdő tizenegyek. Bayern: Manuel Neuer – Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer – Joshua Kimmich, Alekszandar Pavlovics – Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz – Harry Kane. PSG: Matvej Szafonov – Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha – Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Hvicsa Kvarachelia.

A mérkőzés 21.00 órakor kezdődik.