2026. május 6. szerda
Joao Neves, a PSG játékosa befejeli csapata második gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája elõdöntõjének elsõ, Paris Saint-Germain-Bayern München mérkõzésén a párizsi Parc des Princes Stadionban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/Aurelien Morissard

Csak az tűnik biztosnak, hogy jó meccs lesz

Indítsunk egy képzavarral: megismételhető-e a megismételhetetlen? Játszhat-e még egyszer olyan meccset a PSG és a Bayern, mint múlt kedden, a Parc des Princes-ben? Hiába az akkori kilenc gól, a PSG előnye éppen úgy egy gól, mintha 1–0-ra nyert volna.

Az elemzések nagy részéből az olvasható ki, hogy a Bayern esélyes arra, hogy megnyerje a szerda esti visszavágót, ami azt jelentené, hogy ledolgozza a hátrányát. Az már kevésbé valószínű, hogy 90 perc alatt tud nyerni két góllal, nem lenne meglepő a hosszabbítás sem.

Abban is egybecsengenek a vélemények, hogy jó eséllyel mind a két csapat szerez gólt. A PSG 43, a Bayern 42 gólt szerzett eddig a sorozatban, ilyen magas gólszámig még egyetlen elődöntős párharc csapatai sem jutottak. (Idevágó érdekesség: egy idényében belül a Barcelona tartja a rekordot, az 1999–2000-es idényben 45 gólt szerzett. Ez az 1955-ben kezdődött, teljes BEK/BL-sorozatot tekintve csúcs.)

Mint ahogyan (kicsit) rekordesélyes az is – noha kilenc gól aligha esik újra –, hogy megdől az elődöntők gólrekordja, ehhez a párizsi kilenchez hetet kellene hozzátenni. A BEK-ben, 1960 tavaszán, 12:4-es összesítéssel zárult az Eintracht Frankfurt és a Rangers párharca.

Az Opta kigyűjtött néhány érdekes statisztikát a párharccal kapcsolatban.

A Bayern a Bajnokok Ligájában 16 korábbi alkalomból négyszer fordított az első mérkőzésen szerzett hátrányból. Azonban az előző ilyen elődöntői egyikén sem sikerült, mind az öt alkalommal kiesett.

Csak egy csapat szerzett valaha öt gólt a Bajnokok Ligája kieséses párharcában, az első találkozón, és esett ki ebből a párharcból: a Manchester City a Monaco ellen a 2016–2017-es nyolcaddöntőben, a mára megszűnt idegenbeli gólszabálynak (5–3-as győzelem az első mérkőzésen, 3–1-es vereség a második mérkőzésen) tulajdoníthatóan.

A két csapat szinte a legerősebb összeállításában játszhat, kivéve a PSG marokkói jobbhátvédjét, az első találkozó hajrájában megsérült Asraf Hakimit. A várható kezdő tizenegyek. Bayern: Manuel Neuer – Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer – Joshua Kimmich, Alekszandar Pavlovics – Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz – Harry Kane. PSG: Matvej Szafonov – Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha – Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Hvicsa Kvarachelia.

A mérkőzés 21.00 órakor kezdődik.

Visszaadható-e a látás? Szemátültetés még nincs, de a génsebészet nagyon fejlődik

Az orvostudomány már sok szervünk átültetésére képes, a szemet azonban egyelőre nem tudják átültetni, viszont magyar kutatók is dolgoznak olyan génsebészeti fejlesztéseken, amelyek millióknak adhatják vissza a látás vagy az életlátás képességét. Erről Nagy Zoltán Zsolt Széchenyi-díjas szemész professzor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Egy népszerű turistaparadicsomban fog kikötni a veszélyes vírussal fertőzött tengerjáró hajó

Várhatóan három nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, és az utasokat onnan juttatják haza az európai uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül - jelentette be Mónica García spanyol egészségügyi miniszter szerdán Madridban, amelyről az MTI számolt be.

Megtéveszthette a fogyasztókat a One, a GVH eljárást indított a céggel szemben

A GVH szerint nem várt költségeket okozhatott a telekommunikációs cég a fogyasztók számára.

British doctor evacuated from virus-hit cruise ship in stable condition, Spanish minister says

The ship is currently in Cape Verde - three patients, including the 56-year-old from Britain, were evacuated to the Netherlands on Wednesday.

