Jövő héten búcsúzik az MTK klubikonja – két csapattársa meg sem született, amikor debütált az NB I-ben

Németh Krisztián, az MTK Budapest 37 éves labdarúgója a szezon végén befejezi aktív pályafutását. A 37-szeres magyar válogatott támadó a múlt szombati, Nyíregyháza elleni (1–1) bajnoki mérkőzésen búcsúzott el a kék-fehér klub szurkolóitól a Hidegkuti Nándor Stadionban, karrierje utolsó NB I-es találkozóját pedig május 15-én játszhatja a Puskás Akadémia ellen Felcsúton, amennyiben pályára küldi őt Pinezits Máté vezetőedző.

Az MTK megosztott egy videót a Facebook-oldalán a Nyíregyháza elleni meccsről, és feliratban jelezték, hogy a pályán lévők közül ki hány éves volt akkor, amikor Németh Krisztián 2005. november 19-én, a Győri ETO FC ellen bemutatkozott az élvonalban.

Az M4 Sport is megosztotta a kis összeállítást, amelyből kiderül, hogy például Németh Hunor és Átrok Zalán még meg sem született, amikor a klubikon már NB I-es futballista volt.

Németh Krisztián eddig 154 tétmérkőzésen 57 gólt szerzett és 37 gólpasszt adott az MTK színeiben. A kék-fehér klubon kívül volt a Liverpool, az AEK Athén, az Olympiakosz, az RKC Waalwijk, a Roda és a DAC játékosa is, de szerepelt az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben is, ahol a Sporting Kansas City, a New England Revolution és a Columbus Crew együtteseiben lépett pályára.