2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Németh Krisztián, az MTK (b) és Várkonyi Bence, a Zalaegerszeg játékosa a labdarúgó Fizz Liga 18. fordulójában játszott Zalaegerszegi TE FC - MTK Budapest mérkõzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában 2025. december 20-án. A végeredmény 1-1-es döntetlen.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Jövő héten búcsúzik az MTK klubikonja – két csapattársa meg sem született, amikor debütált az NB I-ben

ELŐZMÉNYEK

A 37-szeres magyar válogatott támadó 21 évvel ezelőtt a Győr ellen lépett pályára először a labdarúgó NB I-ben.

Németh Krisztián, az MTK Budapest 37 éves labdarúgója a szezon végén befejezi aktív pályafutását. A 37-szeres magyar válogatott támadó a múlt szombati, Nyíregyháza elleni (1–1) bajnoki mérkőzésen búcsúzott el a kék-fehér klub szurkolóitól a Hidegkuti Nándor Stadionban, karrierje utolsó NB I-es találkozóját pedig május 15-én játszhatja a Puskás Akadémia ellen Felcsúton, amennyiben pályára küldi őt Pinezits Máté vezetőedző.

Az MTK megosztott egy videót a Facebook-oldalán a Nyíregyháza elleni meccsről, és feliratban jelezték, hogy a pályán lévők közül ki hány éves volt akkor, amikor Németh Krisztián 2005. november 19-én, a Győri ETO FC ellen bemutatkozott az élvonalban.

Az M4 Sport is megosztotta a kis összeállítást, amelyből kiderül, hogy például Németh Hunor és Átrok Zalán még meg sem született, amikor a klubikon már NB I-es futballista volt.

Németh Krisztián eddig 154 tétmérkőzésen 57 gólt szerzett és 37 gólpasszt adott az MTK színeiben. A kék-fehér klubon kívül volt a Liverpool, az AEK Athén, az Olympiakosz, az RKC Waalwijk, a Roda és a DAC játékosa is, de szerepelt az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben is, ahol a Sporting Kansas City, a New England Revolution és a Columbus Crew együtteseiben lépett pályára.

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Kiakadt Zelenszkij: mit sem ért a tűzszüneti felhívás, nem állt le Putyin – Válaszlépést ígér Ukrajna

Az orosz hadsereg szerda délelőtt 10 óráig 1820 alkalommal sértette meg a tűzszünetet ágyúzásokkal, rohamkísérletekkel, légicsapásokkal és drónok alkalmazásával - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, kiemelve, hogy Ukrajna válaszlépéseket fog tenni.

