Hatalmas tűz Kárpátalján: több hektáron kapott lángra az erdő

Óriási erdőtűzhöz riasztották a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatát (DSZNSZ) kedden. A lángok eddig 75 hektárnyi területet érintettek a kárpátaljai Volóc közelében, a tűzoltást szerdán is folytatták – írja a Kárpátalja.ma.

A beszámoló szerint a Munkácsi járásban található település közelében lévő erdőben hatalmas lángok csaptak fel. Az oltási munkálatokban kedden összesen 243 ember és 46 technikai eszköz vett részt.

A katasztrófavédelmi szolgálat 138 tűzoltót és 36 járművet vezényelt a helyszínre, ahová Lemberg és Ivano-Frankivszk megyéből is érkeztek egységek: összesen 58 tűzoltó és 14 technikai eszköz segített az oltásban. A hatóságok tájékoztatása szerint a katasztrófavédelem légi egységeit is be kellett vetni.

Az oltási munkából kivette a részét az Ukrajna Erdői állami vállalat kárpátaljai kirendeltsége is. Az erdészeti szolgálat 105 munkatársat és 10 technikai eszközt biztosított, köztük vízszállító járművet, tűzoltó modulokat és egyéb speciális gépeket.