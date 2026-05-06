2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Tűzoltók oltják a tüzet a kárpátaljai Volóc közelében található erdőben.
Nyitókép: Facebook/Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat Kárpátaljai Főigazgatósága

Hatalmas tűz Kárpátalján: több hektáron kapott lángra az erdő

Infostart

Mintegy 75 hektárnyi területen pusztított a tűz Volóc település közelében, a Munkácsi járásban. A tűz keletkezésének okát jelenleg is vizsgálják.

Óriási erdőtűzhöz riasztották a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatát (DSZNSZ) kedden. A lángok eddig 75 hektárnyi területet érintettek a kárpátaljai Volóc közelében, a tűzoltást szerdán is folytatták – írja a Kárpátalja.ma.

A beszámoló szerint a Munkácsi járásban található település közelében lévő erdőben hatalmas lángok csaptak fel. Az oltási munkálatokban kedden összesen 243 ember és 46 technikai eszköz vett részt.

A katasztrófavédelmi szolgálat 138 tűzoltót és 36 járművet vezényelt a helyszínre, ahová Lemberg és Ivano-Frankivszk megyéből is érkeztek egységek: összesen 58 tűzoltó és 14 technikai eszköz segített az oltásban. A hatóságok tájékoztatása szerint a katasztrófavédelem légi egységeit is be kellett vetni.

Az oltási munkából kivette a részét az Ukrajna Erdői állami vállalat kárpátaljai kirendeltsége is. Az erdészeti szolgálat 105 munkatársat és 10 technikai eszközt biztosított, köztük vízszállító járművet, tűzoltó modulokat és egyéb speciális gépeket.

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Egyelőre a magyarok védelmére is szorul, de a vadászgép nélkül maradt NATO-tagállam most bejelentette: ő fog védeni másokat

Szlovákia a jövő év végén be akar kapcsolódni F-16-os vadászgépeivel a balti országok légterének védelmébe - jelentette be Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter a Varsóban zajló Defence24 Days konferencián szerdán a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint.

Gigantikus összeolvadásra készülhet a távközlési óriás: elárulta az elemző, kik lesznek a lépés legnagyobb vesztesei

A Deutsche Telekom és a T-Mobile US esetleges összeolvadása rövid távon inkább bizonytalanságot hozhat a szakértő szerint.

Canaries' leader opposes plan to let virus-hit ship dock, as three patients evacuated to Netherlands

The ship is currently in Cape Verde - three patients, including a 56-year-old from Britain, were evacuated to the Netherlands on Wednesday morning.

