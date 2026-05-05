Meg fognak sülni az érettségizők kedden

Kedden továbbra is leginkább fátyolfelhők lesznek felettünk, amelyek csak átmenetileg szűrhetik a napsütést – írja a HungaroMet előrejelzése. Ugyanakkor késő délutántól délnyugat felől erősebben növekedni kezd a felhőzet, és este a Dunántúlon néhány futó zápor már előfordulhat. A délies szelet sokfelé kísérik élénk, a Dunántúlon erős, sőt az Alpokalján és a Kisalföldön néhol viharos lökések.

A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

Szerdán már erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Szórványosan előfordulhat zápor, zivatar, és pár fokkal hűvösebb, de még mindig szép idő lesz..