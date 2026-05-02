Dugóra kell számítani az egyik forgalmas budapesti hídon – itt a figyelmeztetés

A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója a 2026. évi tavaszi hídmosási program részeként május 2-án (szombaton) 06:30 és 15:30 között a Margit híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzi, környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.

Az FKF ezúton is kéri a hídon az adott időszakban közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársaikra. Az FKF kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak környezetükre.