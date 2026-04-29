Hegedűs Zsolt: idén még biztosan marad az egyedi gyógyszerkérelmeket elbíráló rendszer

Hegedűs Zsolt az alapítvány elnökével és munkatársaival történt találkozó után közösségi oldalán azt írta: áttekintették a jelenlegi helyzetet, a működési struktúrát, valamint a szükséges fejlesztési irányokat. A megbeszélésen egyértelművé tették: elsődleges szempont a betegellátás biztonsága és folyamatossága, emellett pedig elengedhetetlennek tartják a működés fejlesztését is.

Az egészségügyiminiszter-jelölt közölte: a betegek ellátásának biztonságát szem előtt tartva, és a kurátorok további munkájára is számítva azt kérte, hogy december 31-ig a munka a jelenlegi struktúrában folytatódjon. Ezzel párhuzamosan - írta - a felálló egészségügyi minisztérium haladéktalanul felülvizsgálja és továbbfejleszti az alapítvánnyal kapcsolatos működési struktúrát, a szervezeti kereteket, a betegtájékoztatás rendszerét, valamint az egyedi kérelmek elbírálásának folyamatát.

„Közös célunk, hogy az érintett betegek ellátása az átmeneti időszakban is biztonságos, kiszámítható és folyamatos legyen, miközben megteremtjük egy átláthatóbb, korszerűbb és hatékonyabb működés feltételeit” – fogalmazott Hegedűs Zsolt.

A miniszterjelölt szombati, szintén az alapítvánnyal kapcsolatos bejegyzésében azt írta: az életmentő gyógyszerekről szóló döntések nem lehetnek „fekete dobozban”. Akkori közlése szerint Magyarországon egyre többször merül fel a kérdés, hogyan dől el, ki jut hozzá egy-egy drága, sokszor életmentő kezeléshez. Ez nemcsak finanszírozási ügy, hanem szakmai, etikai és bizalmi kérdés is – tette hozzá.

A keddi egyeztetésen az alapítvány elnöke, Lengyel Györgyi, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő elnöke, Kőrösi László és a hivatal képviselői, a kurátorok, valamint Kőnig Róbert miniszterelnöki biztos és a leendő miniszteri kabinet tagjai, Cserháti Péter és Csernus Kata vett részt.