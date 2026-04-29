ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.26
usd:
312.52
bux:
132633.84
2026. április 29. szerda Péter
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Hegedűs Zsolt: idén még biztosan marad az egyedi gyógyszerkérelmeket elbíráló rendszer

Infostart / MTI

December 31-ig a jelenlegi struktúrában működik tovább az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány-Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért - közölte a leendő egészségügyi miniszter, aki ezzel együtt szerdai Facebook-bejegyzésében megerősítette: felülvizsgálják az alapítvány működését.

Hegedűs Zsolt az alapítvány elnökével és munkatársaival történt találkozó után közösségi oldalán azt írta: áttekintették a jelenlegi helyzetet, a működési struktúrát, valamint a szükséges fejlesztési irányokat. A megbeszélésen egyértelművé tették: elsődleges szempont a betegellátás biztonsága és folyamatossága, emellett pedig elengedhetetlennek tartják a működés fejlesztését is.

Az egészségügyiminiszter-jelölt közölte: a betegek ellátásának biztonságát szem előtt tartva, és a kurátorok további munkájára is számítva azt kérte, hogy december 31-ig a munka a jelenlegi struktúrában folytatódjon. Ezzel párhuzamosan - írta - a felálló egészségügyi minisztérium haladéktalanul felülvizsgálja és továbbfejleszti az alapítvánnyal kapcsolatos működési struktúrát, a szervezeti kereteket, a betegtájékoztatás rendszerét, valamint az egyedi kérelmek elbírálásának folyamatát.

„Közös célunk, hogy az érintett betegek ellátása az átmeneti időszakban is biztonságos, kiszámítható és folyamatos legyen, miközben megteremtjük egy átláthatóbb, korszerűbb és hatékonyabb működés feltételeit” – fogalmazott Hegedűs Zsolt.

A miniszterjelölt szombati, szintén az alapítvánnyal kapcsolatos bejegyzésében azt írta: az életmentő gyógyszerekről szóló döntések nem lehetnek „fekete dobozban”. Akkori közlése szerint Magyarországon egyre többször merül fel a kérdés, hogyan dől el, ki jut hozzá egy-egy drága, sokszor életmentő kezeléshez. Ez nemcsak finanszírozási ügy, hanem szakmai, etikai és bizalmi kérdés is – tette hozzá.

A keddi egyeztetésen az alapítvány elnöke, Lengyel Györgyi, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő elnöke, Kőrösi László és a hivatal képviselői, a kurátorok, valamint Kőnig Róbert miniszterelnöki biztos és a leendő miniszteri kabinet tagjai, Cserháti Péter és Csernus Kata vett részt.

kérelem

gyógyszer

egészségügy

egészségügyi miniszter

hegedűs zsolt

batthyány-strattmann lászló alapítvány

elbírálás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
 

Magyar Péter a gyanús pénzutalások ügyéről tájékoztatott

Hegedűs Zsolt: idén még biztosan marad az egyedi gyógyszerkérelmeket elbíráló rendszer

Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt

Tarr Zoltán három alappillérre kívánja építeni a minisztériumát

„Nemzeti ellenzék” – Levelet írt a Fidesz tagjainak Orbán Viktor

Megszűnik a DK? A párt hivatalos közlést fogalmazott meg

Hét szóvivője lesz a Fidesz frakciójának

VIDEÓ
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan fordulat: Oroszország oldhatja meg Donald Trump egyik legnagyobb problémáját

Váratlan fordulat: Oroszország oldhatja meg Donald Trump egyik legnagyobb problémáját

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) tárgyalásokat kezdett Oroszországgal arról, hogy Moszkva vegye át Irán dúsított uránkészletét – írja a TASZSZ hírügynökség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vészjósló jelentés futott be: gigantikus mennyiségű jég olvadt el, de az igazi feketeleves még csak idén nyáron jöhet

Vészjósló jelentés futott be: gigantikus mennyiségű jég olvadt el, de az igazi feketeleves még csak idén nyáron jöhet

Gyors ütemben csökken Európa hó- és jégtakarója, miközben a felmelegedés már a kontinens leghidegebb térségeit is elérte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

The 45-year-old suspect has a history of serious violence and mental health issues, police say. They also say he attempted to stab officers while being arrested.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 29. 20:16
Új kocsikkal erősít a MÁV
2026. április 29. 19:42
Választás 2026 – megállapította az országos listás eredményt az NVB
×
×