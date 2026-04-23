Az MCC megnyitotta a jelentkezést mindhárom fő tehetséggondozó programjába

Megnyitotta a jelentkezést három fő tehetséggondozó programja mindegyikébe a Mathias Corvinus Collegium. Az MCC szakmai és oktatási ügyekért felelős igazgatója az InfoRádióban elmondta: a Fiatal Tehetség Programba az általános iskolák felső tagozatos diákjai jelentkezhetnek, a Középiskolás Program a 14–19 éves korosztály számára kínál térítésmentes, komplex képzési és közösségi lehetőségeket, míg akik idén lépik át valamelyik egyetem küszöbét, azokat az Egyetemi Program junior képzésére várják.

Constantinovits Milán kiemelte: minden képzésük igazodik a korosztályos igényekhez. A Fiatal Tehetség Program esetében elsődlegesen egy svédasztalos modellel a tudományok sokféleségét kínálják négy éven keresztül szombati foglalkozásnapokon. A Középiskolás Programban már mentorálás is bekerül a pedagógiai eszközök közé, továbbá a diákok maguk választhatják ki, milyen programok, képzések, kurzusok esnek leginkább az érdeklődésükbe.

Akik felvételt nyernek, nemzetközi tanulmányutakra is mehetnek és hosszabb táborokban is részt vehetnek.

Az egyetemistáknak szóló program egy bentlakásos kollégiumi vagy albérleti elhelyezést biztosító képzés, amely során a hallgatók az egyetemi alapszakjuk mellett vehetnek részt esténként, illetve hétvégenként az MCC-s kurzusokon. Ebben a programban is biztosított a mentorálási lehetőség, valamint az igazgató megfogalmazása szerint a hallgatóknak „olyan tudományos elmélyülésben lehet részük, amit a hagyományos egyetemi alapszak nem ad meg számukra. Az Egyetemi Program több nemzetközi lehetőséget, ösztöndíjakat, idegennyelv-tanulást nyújt a hallgatóknak.

Az érdeklődő felső tagozatos diákok a fit.mcc.hu oldalon tájékozódhatnak a részletekről és a jelentkezési tennivalókról. A FIT Program következő képzésére június közepéig jelentkezhetnek azok, akik ősszel kezdik meg az 5. osztályt az általános iskolában. A Középiskolás Programmal kapcsolatban a kp.mcc.hu honlapot kell keresni, ahol meg lehet tekinteni, hogy mely városokban elérhető a képzés. Az érintett diákok 9-től a 12. évfolyamig bármikor csatlakozhatnak. A program normál változata és az emelt szintű elköteleződést jelentő fakt változat közül lehet választani. Az Egyetemi Programról az ep.mcc.hu oldalon lehet találni részletesebb információkat. Az egyetemisták jelentkezését hét városban várják. Az érdeklődőknek pályázati anyagot kell készíteniük, majd az összes többi programhoz hasonlóan szóbeli fordulót tartanak, ami Constantinovits Milán elmondása szerint „az utolsó bemeneti szűrőt jelenti” programjaikhoz.

Hogy alakul a jövő?

Az MCC szakmai és oktatási ügyekért felelős igazgatója arról is beszélt, hogy az országgyűlési választás után tapasztalt politikai nyomás befolyásolja-e a programjaikat. Mint mondta, a megváltozott politikai környezet miatt sokan feltesznek ilyen és ehhez hasonló kérdéseket az MCC vezetőinek. Constantinovits Milán azt mondta,

amíg az eddig megszokottakhoz képest nem történnek ellentétes intézkedések, addig az MCC programjai „a megszokott magas minőségben és fordulatszámon futnak”.

Ezt bizonyítja az is, hogy

jelenleg is zajlanak MCC-s táborok,

nemzetközi tanulmányutakat szerveznek,

és a több mint 30 központjukban több mint 8000 diáknak biztosítanak napról napra ingyenes tehetséggondozó kurzusokat.

„Bízunk benne, hogy értékálló az a tevékenység, amit végzünk, és a megváltozott politikai helyzetben is értékként lehet tekinteni erre a tehetséggondozó munkára. Reméljük, hogy ennek a fennmaradása biztosított lesz a következőkben is. Fontos hozzátennem, hogy egy 30 éves intézményről van szó, ami 1996-tól kezdve különböző kormányok, különböző politikai klímák alatt üzemelt, és jelenleg több mint 30 helyszínen biztosít tehetséggondozást a Kárpát-medencében” – mondta Constantinovits Milán.

A cikk alapjául szolgáló interjút Domanits András készítette.