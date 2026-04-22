Egyszerűbb és gyorsabb eljárásokat szeretne Tóth Ádám, a közjegyzői kamara újraválasztott elnöke

Alapvetően a közjegyző feladata az, hogy az aláíró féllel megértesse az okiratot. Tehát felolvassa, megmagyarázza az okiratot. Mi azt szeretnénk, hogy ha az emberek megértenék rajtunk keresztül a jogintézményeket, mert szilárd meggyőződésem, hogy például a devizás ügyleteknél hiába szerepelt, hogy van egy árfolyamkockázat, akkor ezzel senki nem törődött, mert úgy gondolta, hogy ez félvállról vehető – aztán családi tragédiák következtek – magyarázta Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke az InfoRádióban.

„Fontos, hogy megértsék, hogy például a házassági vagyonjogi szerződéseknek milyen a jelentőségük, főként amikor nem első házasságban élnek. Az előző házasságból származó gyerekek felé milyen kötelezettségek vannak. És azt is meg kell érteni, hogy ezekről nyíltan kell beszélni, sőt, tervezni kell a családi vagyonok sorsát” – mondta, hozzátéve: „most nem latifundiumokra gondolok, hanem arra, ami a XIX. században a paraszti kultúrában is teljesen általános volt: hogy tudták, ki mit fog örökölni. És ugyan senki nem akarta, hogy meghaljon az örökhagyó, de tudták, hogy ez a pillanat egyszer el fog jönni, tehát erről beszélni kell.”

Azt is szeretném, ha bizonyos eljárások egyszerűsödni tudnának

– monda a kamara újraválasztott elnöke.

Egy átmeneti időszakban vagyunk, mert az eszközeink változnak, így azt is látjuk, hogy egészen biztosan be fog jönni a mi munkánkba is a mesterséges intelligencia, ami gyorsítani fogja a munkát – tette hozzá.

A mesterséges intelligencia nem tudja átvenni a közjegyző feladatát, viszont a mechanikus részek sebességét fel tudja gyorsítani,

és nemcsak nekünk fog tudni segíteni, hanem a kérelmet benyújtó ügyfeleknek is – mondta.

Az eszközeink is átalakulnak, hiszen ma már teljesen természetes, hogy e-maileket írunk és e-maileken keresztül egyezünk meg a másik féllel. Mégis, azt kell látni, hogy az e-mail bizonyító ereje igazából nem létezik. Az e-mailt akárki írhatja, és a banki csalások megerősödésével azt is látjuk, hogy tökéletesen le tudják valaki dolgait másolni, ezért érdemes óvatosnak lenni. De

vannak biztonságos csatornák, ahol lehetséges a kommunikáció. Ezért is fontosak ezek, mint például az Ügyfélkapu, amit mindenki ismer, mert a papír alapú okiratok a következő években egészen biztosan vissza fognak szorulni.

Nemrég megjelent a DÁP nevű applikáció, a Digitális Állampolgárság Program, amin keresztül a magánfelek már alá tudnak érni. A cégeknél az attribútumot, tehát az ügyvezetői minőséget, a képviseleti jogot még nem tudják tanúsítani, de egy magánfél már alá tud írni – magyarázta Tóth Ádám.

Már megvalósítottuk, hogy adott esetben egy közjegyzői okiratot is alá lehessen írni ezzel a Digitális Állampolgárság Programmal, és ez megint csak egyszerűsíti az eljáró felek dolgát. Nekem is még nagyon furcsa lenne, ha nem lenne papír a kezemben, mert az elmúlt évtizedekben ehhez szoktam hozzá, de egészen biztos vagyok benne, hogy ez is meg fog változni, illetve az is, hogy be kell-e jönni és mikor kell bejönni a közjegyzőhöz – mondta.

„A koronavírus-járványnak volt egy időszaka, amikor csak nagyon korlátozott formában lehetett személyes jelenlét mellett ügyeket intézni. Ez egy jó felkészülési időszak volt, ami fel is gyorsította azt az igényt, illetve azokat a technikai lehetőségeket, hogy

hogyan tudjuk távolból biztonságosan ellenőrizni azt a felet, aki ott van a kamera előtt. Most már a mesterséges intelligencián keresztül olyan programok is vannak, amik a kamera előtt ülő lelkiállapotát is fel tudják mérni, tehát nagy biztonsággal az is valamennyire megállapítható, ha valaki kényszer vagy fenyegetés hatására tenne nyilatkozatot.

Ezek az elkövetkezendő évek lehetőségei” – folytatta a közjegyzői kamara elnöke.

Tehát gyorsítani és egyszerűsíteni szeretném az eljárásainkat. És van a fejünkben egy-két olyan hatáskör, amivel segíteni tudjuk az állampolgárokat. Nem a mostaniban, hanem az azt megelőző PTK-ban szerepelt egy olyan intézmény, a meghatalmazások nyilvántartása, amit közjegyző vezetett volna és vezethetne. Ez a nyilvántartás lehetőséget adna arra, hogy ha vissza akarunk vonni egy meghatalmazást, azt mindenki megtudhatja, és egy már visszavont meghatalmazás alapján a meghatalmazott eljárását nem fogadja el. Ez egy magyar ötlet volt, de most már Európa nyolc országában működik, és a tavalyi évben az európai szervezetünk luxemburgi elnöksége alatt fel is merült, hogy ezeket a nyilvántartásokat össze is lehetne kapcsolni. Tehát feladatok vannak. De azért

az elsődleges cél az, hogy kiszolgáljuk az állampolgárokat, és úgy szolgáljuk ki, hogy megértsék, hogy milyen eljárásban vesznek részt, illetve elégedettek legyenek azzal a szolgáltatással, amit a közjegyző tud nyújtani

– mondta el Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara újraválasztott elnöke az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.