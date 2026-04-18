Már nem az a kérdés, hogy akarnak-e az emberek napelemet – itt vannak a számok

A szakemberek által vártnál is népszerűbb a napenergia Magyarországon. Az Energiaklub és az Idea Intézet közös, 1000 fős reprezentatív mintán végzett év eleji felmérésének részleteiről Perger András, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet energiaprogramjának vezetője beszélt az InfoRádióban.

„A lakosságnak nem egyszerűen a többsége, de a 85 százaléka azt mondja, hogy a napelem jó dolog, illetve úgy tartják, hogy ha a napelemek telepítése előtt álló bármiféle akadály van, azokat le kell bontani, könnyíteni, egyszerűsíteni kell az adminisztrációt, az engedélyezést. Ez azt jelenti, hogy az emberek arra vágynak, lehessen mindenkinek napeleme” – részletezte.

Hozzátette,

a válaszadók 72 százaléka magának szívesen szerezne be napelemes rendszereket, és használná is otthon.

Aggály is övezi az átállást: a legnagyobb az, hogy az emberek szerint kiszámíthatatlan szabályozás, ami miatt úgy látják, egy napelemes beruházás kockázatos, hiába tartják jó dolognak a napelemet és szeretnének ilyet használni, hosszú távon kiszámítható szabályozás mellett.

Perger András szerint ugyan nem feltétlenül a környezettudatosság áll a napenergia egyre nagyobb népszerűsége mögött, de ennek nincs is jelentősége.

„A lakosság nemcsak napelemet akar, hanem azt gondolja, hogy

érdemes lenne a háztartási berendezéseket villamosenergiára átállítani. Itt jellemzően a főzésről és a használati meleg víz készítéséről van szó elsősorban,

az ezekhez kapcsolódó készülékeket cserélnék elsősorban, szívesen vennének hozzá támogatási eszközt is” – világított rá.

Perger András szerint ez a felmérés is azt igazolta, hogy a napenergia felhasználásának támogatásában nemzeti konszenzus van, az államtól pedig azt várják az emberek, hogy segítse ennek a környezetbarát technológiának az elterjedését.