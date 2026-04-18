2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
Solar panels on Balcony of Apartment block. House Solar Power Panel. Modern Solar Balcony
Nyitókép: Maryana /Getty Images

Már nem az a kérdés, hogy akarnak-e az emberek napelemet – itt vannak a számok

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Elsöprő társadalmi támogatottsága van a napenergiának Magyarországon. Ez derült ki az Energiaklub és az Idea Intézet közös, reprezentatív felméréséből, amely szerint a megkérdezettek 85 százaléka enyhítené a jelenlegi telepítési korlátozásokat.

A szakemberek által vártnál is népszerűbb a napenergia Magyarországon. Az Energiaklub és az Idea Intézet közös, 1000 fős reprezentatív mintán végzett év eleji felmérésének részleteiről Perger András, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet energiaprogramjának vezetője beszélt az InfoRádióban.

„A lakosságnak nem egyszerűen a többsége, de a 85 százaléka azt mondja, hogy a napelem jó dolog, illetve úgy tartják, hogy ha a napelemek telepítése előtt álló bármiféle akadály van, azokat le kell bontani, könnyíteni, egyszerűsíteni kell az adminisztrációt, az engedélyezést. Ez azt jelenti, hogy az emberek arra vágynak, lehessen mindenkinek napeleme” – részletezte.

Hozzátette,

a válaszadók 72 százaléka magának szívesen szerezne be napelemes rendszereket, és használná is otthon.

Aggály is övezi az átállást: a legnagyobb az, hogy az emberek szerint kiszámíthatatlan szabályozás, ami miatt úgy látják, egy napelemes beruházás kockázatos, hiába tartják jó dolognak a napelemet és szeretnének ilyet használni, hosszú távon kiszámítható szabályozás mellett.

Perger András szerint ugyan nem feltétlenül a környezettudatosság áll a napenergia egyre nagyobb népszerűsége mögött, de ennek nincs is jelentősége.

„A lakosság nemcsak napelemet akar, hanem azt gondolja, hogy

érdemes lenne a háztartási berendezéseket villamosenergiára átállítani. Itt jellemzően a főzésről és a használati meleg víz készítéséről van szó elsősorban,

az ezekhez kapcsolódó készülékeket cserélnék elsősorban, szívesen vennének hozzá támogatási eszközt is” – világított rá.

Perger András szerint ez a felmérés is azt igazolta, hogy a napenergia felhasználásának támogatásában nemzeti konszenzus van, az államtól pedig azt várják az emberek, hogy segítse ennek a környezetbarát technológiának az elterjedését.

Már 141 – Újabb parlamenti helyet hoztak össze a Tisza Pártnak a máshol szavazók

Szombat estig zajlik az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. Elvileg ezen a napon végeredmény lesz, de jogerőre csak később emelkedik.
 

Valóságos AI-fordulat érik a bankolásban - Aki nem lép időben, hatalmasat bukhat

Az agentic AI (ügynöki mesterséges intelligencia) gyökeresen átalakíthatja a pénzügyi szektort. A KPMG becslése szerint évi 3 ezer milliárd dolláros termelékenységnövekedést és átlagosan 5,4 százalékos EBITDA-javulást hozhat nekik. A technológia bevezetése azonban komoly akadályokba ütközik. Bár a cégek 99 százaléka tervezi az AI-megoldások éles üzembe állítást, eddig mindössze 11 százalékuk jutott el odáig.

Tényleg reális cél 2030-ra a magyar euró? Kiderült az igazság a Tisza Párt legnagyobb ígéretéről

A Tisza Párt kormányra kerülésével újra reális célkitűzéssé vált az euró magyarországi bevezetése. Az új vezetés ezt legkésőbb 2030-ra ígéri.

Tanker reports being 'fired upon' by Iran gunboats as Tehran closes Strait of Hormuz again

The strait was closed after the US and Iran announced its opening on Friday - Tehran says the continued US blockade of its ports is to blame.

