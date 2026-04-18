Árrésstop, védett üzemanyagár – Még kiadott a leköszönő kormány egy új rendeletet

Péntek este megjelent a Magyar Közlönyben új kormányrendelet jelent meg, a távozó Orbán-kormány törölte a hatályvesztés idejét néhány korábbi rendeletből.

Így a közelgő hatályvesztés helyett határozatlan ideig hatályban marad

a fogyasztói hitelek kamatstopja

az élelmiszerek és drogériai termékek árrésstopja

az üzemanyagok védett ára.

A történés Magyar Péter leendő miniszterelnök kérésének megfelelő, a Tisza Párt elnöke jelezte, figyelni fogják, mikor kerülhet sor a lakosságvédelmi intézkedések kivezetésére. A politikus egyébként a napokban a Mol-elnökkel is egyeztetett a védett üzemanyagár ügyében, nem terhelik a költségvetésre ennek plusz árát.