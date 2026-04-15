Megváltozott a piac, tarifaemelést várnak a taxisok Budapesten

A Bolt és az Uber abszolúte átvette a taxis piac vezetését, nem csak Magyarországon, de a teljes európai, illetve globális környezetben is. Ugyanakkor hazánkban van igénye az utasoknak a hagyományos és a digitális platformokon rendelhető taxikra is – mondta el Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az InfoRádióban.

Mint fogalmazott, a digitális térben élő generációnak sokkal egyszerűbb egy gombnyomással az Ubertől vagy a Bolttól taxit rendelnie, mint a hagyományos szolgáltatóktól. Kiemelte, a hagyományos szolgáltatóknál is megjelentek a digitális platformok, így a Főtaxinál és a City Taxinál is.

Azonban gyakran igénye van az utasoknak a kommunikációra, főleg a bonyolultabb fuvarok lebonyolításakor. Metál Zoltán elmondta: a választási fuvaroknál például rendkívül sok jegyzőkönyvvezetőt és szavazatszámláló dobozokat is kellett az önkormányzatokhoz beszállítani. Ezeket a fuvarokat pedig digitális platformon jóval nehezebb megszervezni.

Hozzátette: sokan ebben a szektorban látják a megélhetési jövőjük biztosítását, amely „furcsa álom”. A taxizás ugyanis mindig is olyan szolgáltató szegmens volt, ahol sokat kell kint ülni az utcán ahhoz, hogy a hónap végén pozitív legyen a mérleg. Ráadásul sok esetben bérelt járművekkel dolgoznak, a bérlésnek pedig komoly díjai vannak. Azok a taxisok tudják tehát tartani magukat a jelenlegi gazdasági környezetben, akik saját gépjárművel, saját vállalkozásaik nevén dolgoznak – mondta.

Jelezte azt is, hogy tarifaemelést várnak a fővárostól, mivel már három éve nem történ ilyen, miközben a vidéki kollégák, ahol nincsenek hatósági rögzített ár, már megemelték a díjakat. „Ez a következő hetekben biztos, hogy fontos téma lesz a fővárosban”.

Metál Zoltán egyébként nem számít a közeljövőben átrendeződésre a nagy társaságok terén.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Szabó S. Gergő készítette.