2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Taxik a Fõvárosi Közgyûlés ülése alatt Városháza elõtt 2025. október 29-én. A taxisok tarifaemelést követelnek, valamint egyebek mellett szorgalmazzák az engedélyek számának korlátozását, az illegális fuvarszervezés felszámolását.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Megváltozott a piac, tarifaemelést várnak a taxisok Budapesten

A technikai újítások miatt Magyarországon és világszerte is az új szereplők dominálják a taxis piacot – mondta Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Hozzátette: megélhetési kérdések miatt a taxisok egyre nehezebben boldogulnak.

A Bolt és az Uber abszolúte átvette a taxis piac vezetését, nem csak Magyarországon, de a teljes európai, illetve globális környezetben is. Ugyanakkor hazánkban van igénye az utasoknak a hagyományos és a digitális platformokon rendelhető taxikra is – mondta el Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az InfoRádióban.

Mint fogalmazott, a digitális térben élő generációnak sokkal egyszerűbb egy gombnyomással az Ubertől vagy a Bolttól taxit rendelnie, mint a hagyományos szolgáltatóktól. Kiemelte, a hagyományos szolgáltatóknál is megjelentek a digitális platformok, így a Főtaxinál és a City Taxinál is.

Azonban gyakran igénye van az utasoknak a kommunikációra, főleg a bonyolultabb fuvarok lebonyolításakor. Metál Zoltán elmondta: a választási fuvaroknál például rendkívül sok jegyzőkönyvvezetőt és szavazatszámláló dobozokat is kellett az önkormányzatokhoz beszállítani. Ezeket a fuvarokat pedig digitális platformon jóval nehezebb megszervezni.

Hozzátette: sokan ebben a szektorban látják a megélhetési jövőjük biztosítását, amely „furcsa álom”. A taxizás ugyanis mindig is olyan szolgáltató szegmens volt, ahol sokat kell kint ülni az utcán ahhoz, hogy a hónap végén pozitív legyen a mérleg. Ráadásul sok esetben bérelt járművekkel dolgoznak, a bérlésnek pedig komoly díjai vannak. Azok a taxisok tudják tehát tartani magukat a jelenlegi gazdasági környezetben, akik saját gépjárművel, saját vállalkozásaik nevén dolgoznak – mondta.

Jelezte azt is, hogy tarifaemelést várnak a fővárostól, mivel már három éve nem történ ilyen, miközben a vidéki kollégák, ahol nincsenek hatósági rögzített ár, már megemelték a díjakat. „Ez a következő hetekben biztos, hogy fontos téma lesz a fővárosban”.

Metál Zoltán egyébként nem számít a közeljövőben átrendeződésre a nagy társaságok terén.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Szabó S. Gergő készítette.

uber

taxi

bolt

metál zoltán

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Lapinformációk szerint Orbán Viktor nem megy el a jövő heti ciprusi EU-csúcsra

Donald Trump elismerően szólt a leendő magyar miniszterelnökről

Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Cser-Palkovics: teljesen új vezetés kell a Fidesznek

Cser-Palkovics András szerint a Fidesznek a választási vereség után elsősorban önvizsgálatra van szüksége, nem pedig politikai ellenállásra. Székesfehérvár polgármestere a Partizán stúdiójában beszélt arról, hogy bár számított a vereségre, annak mértéke meglepte, és a történtekért közösségként kell vállalniuk a felelősséget. Úgy fogalmazott, a vasárnap esti eredmény után mindenkinek „bele kell néznie a tükörbe”.

Megrázó vallomás: így él ma Révész Sándor a sztrók után, egy dologra különösen büszke

Botra támaszkodva él, mégis utazik és önálló maradt - Révész Sándor őszintén mesélt a mindennapjairól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
US says it has not requested Iran ceasefire extension but 'ongoing' talks are 'productive'

Plans for another round of in-person talks are being discussed, the White House says, after negotiations in Islamabad last weekend ended without a deal.

2026. április 15. 20:20
Az életüket kockáztatva mentettek meg egy idős férfit a rendőrök
2026. április 15. 18:56
Egy újabb külföldi tűnt el rejtélyes módon Budapesten
