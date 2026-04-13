2026. április 13. hétfő Ida
A Tesla amerikai elektromosjármű-gyártó első európai gyára a Berlin melletti Grünheidéban 2023. január 3-án. A gyárban hetente 2000 elektromos autó készül.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Nagy áttörést ért el az önvezető autózás Európában

Infostart / MTI

A holland hatóságok jóváhagyták a Tesla fejlett vezetéstámogató rendszerének alkalmazását, így Hollandia lett az első ország a kontinensen, ahol engedélyezték a felügyelt önvezető szoftver használatát

A holland járműhatóság, az RDW több mint 18 hónapos tesztelést és elemzést követően adott zöld utat a „Full Self-Driving (Supervised)” rendszernek, amely képes a jármű kormányzására, gyorsítására és fékezésére autópályán és városi forgalomban is, ugyanakkor a vezető folyamatos felügyelete mellett működik.

A vállalat stratégiájában kulcsszerepet játszik az önvezető technológia fejlesztése, amelytől hosszabb távon jelentős bevételt vár, többek között robottaxi-szolgáltatások révén. A jelenlegi „Supervised” verzió azonban még nem teljesen autonóm: a sofőrnek végig készen kell állnia az irányítás átvételére.

A hatóság közlése szerint a rendszer „megfelelő használat mellett hozzájárulhat a közlekedésbiztonsághoz”, és kezdeményezi annak uniós szintű engedélyezését is az Európai Bizottságnál. Az EU-tagállamok ezt követően szavaznak a technológia szélesebb körű bevezetéséről.

Az RDW ugyanakkor hangsúlyozta: az európai engedélyezési követelmények szigorúbbak az Egyesült Államokénál, így az ott elérhető verzió nem tekinthető közvetlenül összehasonlíthatónak az európai változattal.

A Tesla rendszere elsősorban kamerákra és mesterséges intelligenciára épül, szemben más gyártókkal - köztük a Mercedes-Benz, a Ford és a BMW -, amelyek többféle szenzort alkalmaznak, és jelenleg korlátozott körülmények között kínálnak „kéz nélküli” vezetési funkciókat.

A Tesla közölte: hamarosan megkezdi a szoftver bevezetését Hollandiában, és további európai országokban is engedélyre törekszik. A vállalat várakozásai szerint akár már a nyár folyamán megszülethet az uniós jóváhagyás.

A holland piacon mintegy 100 ezer Tesla Model 3 és Model Y jármű lehet alkalmas a szoftver használatára. A Tesla európai gyára a németországi Grünheidében működik, ahol a Model Y készül.

A Tesla részvényei a hírre közel egy százalékkal erősödtek a tőzsdén kívüli kereskedésben, ugyanakkor az árfolyam az idén eddig mintegy 23 százalékkal csökkent.

hollandia

önvezető autó

tesla

Kétharmados többséggel jöhet a Tisza-kormány: a választások napjának összefoglalója, íme minden fontos tudnivaló

Kétharmados többséggel jöhet a Tisza-kormány: a választások napjának összefoglalója, íme minden fontos tudnivaló
Történelmi rekord volt a részvétel, és kétharmados, alkotmányozó többsége lehet a Tisza Pártnak a következő, hárompárti Országgyűlésben az adatok 96,89 százalékos feldolgozottsága alapján. A Tisza nyerhetett meg 93-at a 106 egyéni körzetből, a Fidesz 13-at.
 

Magyar Péter: a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, Sulyok Tamás mondjon le!

Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata"

96 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen a Tisza

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

Toroczkai László: a Mi Hazánk az egyetlen eddigi országgyűlési párt, amely talpon maradt

Kétharmados többségre számíthat a Tisza – a választás hírei percről percre

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza kormányzás

Véget ért a rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó 2026-os országgyűlési választás. A Tisza megszerezte a listás szavazatok több mint felét és ezzel kiütéses győzelmet aratott. Az egyéni választókerületekben is tarolt az ellenzéki párt, ezzel nagy valószínűséggel megszerzi a parlamentben a kétharmados többséget. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a Fidesz választási vereségét, ellenzéki szerepre készül. Magyar Péter egységre szólító győzelmi beszédet tartott, de közben azért megnevezte azokat a magas rangú tisztviselőket, akiknek távoznia kell a pozíciójukból.

Brutálisra nyílt az olló: egyre többet kell robotolni egy saját lakásért Magyarországon, ezt már kevesen bírják

Jócskán romlott a lakásvásárlás elérhetősége Magyarországon: 2025-ben is többet kellett dolgozni egy 50 négyzetméteres lakásért, mint egy évvel korábban.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

2026. április 12. 22:54
Nagytakarítás a lakosságnál is: 234 ezer gigabájt adatot kellett törölni
2026. április 12. 22:50
Kína bejelentett 10 pontot, amelynek Tajvanon is örülhetnek
