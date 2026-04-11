A tetőre menekültek a sorozatbetörők – videó az elfogásról

Az elmúlt napokban több üzletet, vendéglátóhelyet, áruházat és egyéb ingatlant vett célba egy betörőpáros Kerepesen és Kistarcsán – közölte a police.hu. A tolvajok megvárták, amíg nyugovóra tért a város, és jellemzően ajtóbefeszítéssel, ablakbetöréssel vagy üvegrongálással jutottak be a helyiségekbe.
A sorozat március 20-án indult, amikor
- egy kerepesi áruház parkolójában elterelték az autójába pakoló sértett figyelmét, és a bevásárlókocsiból elvitték a táskáját, benne a pénzével és telefonjával.
- Néhány nappal később egy zöldségesből loptak el egy láda gyümölcsöt és két karton energiaitalt,
- majd egy sörözőbe jutottak be úgy, hogy egy téglával betörték az ablakot, de onnan végül üres kézzel távoztak.
- Március 29-én egy autósboltba hatoltak be szintén Kerepesen. Ott az ajtó lemezét feszítették fel, bementek az üzletbe, felmarkoltak 20 ezer forintot, majd eliszkoltak.
- Másnap hajnalban egy áruház fotocellás ajtajának üvegét törték be, és a boltból csokoládét, jégkrémet és szeszes italt vittek el.
- Április 1-jén sem tréfáltak az elkövetők: egy virágüzlet ablakát zúzták be, onnan telefont és bankkártyát emeltek el.
- Másnap egy sport- és rendezvényközpontba jutottak be. Ott csak egy telefont vágtak zsebre, de a rongálással több mint másfél millió forintos kárt okoztak. A tolvajok a betörés előtt – mosdóhasználat ürügyén – terepszemlét is tartottak.
- Néhány nappal később egy kistarcsai áruház ajtaját rúgták be, ahonnan élelmiszereket és egyéb termékeket vittek el, végül pedig
- egy kerepesi pizzériába is bejutottak, ahonnan nem zsákmányoltak semmit.
A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai a betörők nyomába eredtek, azonosították őket, és egy kerepesi házban bukkantak rájuk. A páros megpróbált elmenekülni előlük; kimásztak az ablakon a tetőre, ezért az egyenruhások hívták kollégáikat, és a katasztrófavédelem segítségét kérték. Amikor a tolvajok látták, hogy nincs esélyük, megadták magukat, és lemásztak a tetőről.
Mint kiderült, néhány alkalommal melléjük szegődött egy 13 éves helyi fiú is. Elfogták és őrizetbe vételük mellett kihallgatták a 35 éves H. Ferencet és a 21 éves F. Palómát, valamint kezdeményezték letartóztatásukat.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője dicséretben és jutalomban részesítette az azonosításukban és az elfogásukban kiemelt teljesítményt nyújtó kollégákat.