2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Nyitókép: Ignatiev/Getty Images

A tetőre menekültek a sorozatbetörők – videó az elfogásról

Infostart

A gödöllői rendőrök elfogták azt a két betörőt, akik egy háztetőre menekültek előlük. Előzőleg pár nap alatt legalább 9 helyre törtek be: kisboltokba, áruházakba.

Az elmúlt napokban több üzletet, vendéglátóhelyet, áruházat és egyéb ingatlant vett célba egy betörőpáros Kerepesen és Kistarcsán – közölte a police.hu. A tolvajok megvárták, amíg nyugovóra tért a város, és jellemzően ajtóbefeszítéssel, ablakbetöréssel vagy üvegrongálással jutottak be a helyiségekbe.

A sorozat március 20-án indult, amikor

  • egy kerepesi áruház parkolójában elterelték az autójába pakoló sértett figyelmét, és a bevásárlókocsiból elvitték a táskáját, benne a pénzével és telefonjával.
  • Néhány nappal később egy zöldségesből loptak el egy láda gyümölcsöt és két karton energiaitalt,
  • majd egy sörözőbe jutottak be úgy, hogy egy téglával betörték az ablakot, de onnan végül üres kézzel távoztak.
  • Március 29-én egy autósboltba hatoltak be szintén Kerepesen. Ott az ajtó lemezét feszítették fel, bementek az üzletbe, felmarkoltak 20 ezer forintot, majd eliszkoltak.
  • Másnap hajnalban egy áruház fotocellás ajtajának üvegét törték be, és a boltból csokoládét, jégkrémet és szeszes italt vittek el.
  • Április 1-jén sem tréfáltak az elkövetők: egy virágüzlet ablakát zúzták be, onnan telefont és bankkártyát emeltek el.
  • Másnap egy sport- és rendezvényközpontba jutottak be. Ott csak egy telefont vágtak zsebre, de a rongálással több mint másfél millió forintos kárt okoztak. A tolvajok a betörés előtt – mosdóhasználat ürügyén – terepszemlét is tartottak.
  • Néhány nappal később egy kistarcsai áruház ajtaját rúgták be, ahonnan élelmiszereket és egyéb termékeket vittek el, végül pedig
  • egy kerepesi pizzériába is bejutottak, ahonnan nem zsákmányoltak semmit.

A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai a betörők nyomába eredtek, azonosították őket, és egy kerepesi házban bukkantak rájuk. A páros megpróbált elmenekülni előlük; kimásztak az ablakon a tetőre, ezért az egyenruhások hívták kollégáikat, és a katasztrófavédelem segítségét kérték. Amikor a tolvajok látták, hogy nincs esélyük, megadták magukat, és lemásztak a tetőről.

Mint kiderült, néhány alkalommal melléjük szegődött egy 13 éves helyi fiú is. Elfogták és őrizetbe vételük mellett kihallgatták a 35 éves H. Ferencet és a 21 éves F. Palómát, valamint kezdeményezték letartóztatásukat.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője dicséretben és jutalomban részesítette az azonosításukban és az elfogásukban kiemelt teljesítményt nyújtó kollégákat.

Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

Megkezdődött az amerikai földrész magyar külképviseletein a magyarországi országgyűlési képviselők választása helyi idő szerint szombat reggel. Összesen 5586-an voksolhatnak az amerikai kontinensen, négy évvel ezelőtt ez a szám négyezer volt. Folyamatosan érkeznek a levélszavazatok is, szombat délelőtti adat szerint a jogosultak több mint fele, 254 ezer szavazó már elküldte voksát.
 

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Negyedmillió szavazat már van: a levélben voksolók több mint fele már leadta szavazatát

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak. Részletek.
 

Orbán Viktor: mindenki hozzon el mindenkit!

Rengetegen fogadták Vácon a miniszterelnököt

Orbán Viktor egy nappal a választások előtt elindította az „egymillió kézfogás” akciót

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Giró-Szász András politikai tanácsadó
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a friss előrejelzés: mutatjuk, mit várnak a forinttól és a magyar részvényektől a profi befektetők

Az iráni konfliktus miatt megingó nemzetközi hangulat és a magyarországi választásokkal kapcsolatos várakozások mozgatták az elmúlt hetekben a magyar tőzsdét és a forintárfolyamot, a BUX mostanra csaknem teljesen ledolgozta a márciusi esést, a forint pedig a 375-ös szint közelébe erősödött vissza az euróval szemben. Havi rendszeres felmérésünkben ismét megkérdeztük a profi befektetőket, hogy mire számítanak a következő hónapokban a magyar piacon: áprilisi alapkezelői felmérésünk eredményeit mutatjuk be.

Itt a vége! Bejelentette, mikor vonul vissza Novak Djokovic: eddig nézhetjük a játékát

Novak Djokovic a 2028-as los angeles-i olimpián szeretné lezárni páratlan teniszkarrierjét. A szerb klasszis legfőbb célja, hogy hazája zászlójával a kezében búcsúzzon el a profi sporttól.

US and Iranian officials meet Pakistani PM in separate talks ahead of peace negotiations

Iranian state TV warns talks could be cancelled if Tehran's conditions are not met, as details of the negotiations remain unclear.

