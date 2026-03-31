Választás 2026: rendőri ügy Szentendrén

Szentendrei közösségi oldalakon megjelenő hírekre reagált a város honlapja.

Az értesülések szerint Pest Vármegye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodát március 31-én több szentendrei lakos arról értesítette, hogy a Választási Iroda nevében telefonon keresték meg őket mozgóurna igénylés ügyében.

A telefonálók azt állították az idős érintetteknek, hogy a mozgóurnát telefonon tudják igényelni, az adataikat rögzítik és küldik az urnát.

Azt is jelezték a panaszosok, hogy volt olyan választópolgár, aki ilyen módon már le is szavazott.

A szentendrei közösségi médiában megjelenő információkra reagált a közlemény. Mint írják: a Választási Iroda választópolgárokat telefonon nem keres meg. Ha bárkit ilyen módon, mozgóurna igényléssel kapcsolatban a Választási Iroda nevében hívnak, vagy arról tudomást szerez, értesítse a rendőrséget – javasolják.

Mozgóurnát igényelni kizárólag írásban lehet. Aki mozgásában akadályoztatva van, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be és a kérelemben megadott címen szavazhat.

A kérelmet meghatalmazott útján április 10-én 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani.

A kérelem elektronikus azonosítással elektronikus úton is beadható a szavazás napján 12 óráig.