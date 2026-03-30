Oktatási konferenciát szervez az MCC

A „Hagyományos megújulás: Tanítási módszerek újragondolva” címet kapta az MCC oktatási konferenciája. Az eseményre az mcc.hu weboldalon lehet jelentkezni, az előadók között szerepel az MCC szakemberei mellett Nánay Mihály történelemtanár, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke, és Kaposi József neveléstudományi szakember, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója is.

A Tas vezér utcai képzési központban szerdán tartandó konferenciával kapcsolatban Constantinovits Milán, az MCC szakmai és oktatási ügyekért felelős igazgatója az InfoRádióban elmondta, hogy megváltozott az oktatási környezet.

Hangsúlyozta, hogy megváltozott az a világ, ami befolyással van az alfa generáció tantermi, oktatási lehetőségeire. Megváltozik az egy témakörre fordított, fordítható idő, emellett átformálódnak az olvasási szokások is. Mindennek a táptalaja a digitális világ, amely a tudásszerzési utakat is áthangolta, illetve a pedagógusokat arra is készteti, hogy saját módszertanukat is megújítsák. A konferencia azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy milyen módszereket lehet a múltból átemelni, és milyeneket kell átgondolni.

Sokszor azt hihetik a diákok és a szülők is, hogy a világ minden tudásához egy kattintással hozzá lehet jutni, ugyanakkor emellé szükséges készség az információk kiválogatása és validálása is –emelte ki az igazgató. Hozzátette, az oktatástudománynak arra kell válaszokat adnia, hogy milyen módszertani eszközökkel tudják a pedagógusok megtanítani a diákokat arra, mely információk tarthatók hitelesnek.