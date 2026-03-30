ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar oklevélátadó és doktoravató ünnepségén a budapesti Ludovika Arénában 2025. július 11-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Oktatási konferenciát szervez az MCC

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Constantinovits Milán, az MCC szakmai és oktatási ügyekért felelős igazgatója az InfoRádióban elmondta: a konferencia a módszerek áttekintését is célul tűzi ki.

A „Hagyományos megújulás: Tanítási módszerek újragondolva” címet kapta az MCC oktatási konferenciája. Az eseményre az mcc.hu weboldalon lehet jelentkezni, az előadók között szerepel az MCC szakemberei mellett Nánay Mihály történelemtanár, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke, és Kaposi József neveléstudományi szakember, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója is.

A Tas vezér utcai képzési központban szerdán tartandó konferenciával kapcsolatban Constantinovits Milán, az MCC szakmai és oktatási ügyekért felelős igazgatója az InfoRádióban elmondta, hogy megváltozott az oktatási környezet.

Hangsúlyozta, hogy megváltozott az a világ, ami befolyással van az alfa generáció tantermi, oktatási lehetőségeire. Megváltozik az egy témakörre fordított, fordítható idő, emellett átformálódnak az olvasási szokások is. Mindennek a táptalaja a digitális világ, amely a tudásszerzési utakat is áthangolta, illetve a pedagógusokat arra is készteti, hogy saját módszertanukat is megújítsák. A konferencia azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy milyen módszereket lehet a múltból átemelni, és milyeneket kell átgondolni.

Sokszor azt hihetik a diákok és a szülők is, hogy a világ minden tudásához egy kattintással hozzá lehet jutni, ugyanakkor emellé szükséges készség az információk kiválogatása és validálása is –emelte ki az igazgató. Hozzátette, az oktatástudománynak arra kell válaszokat adnia, hogy milyen módszertani eszközökkel tudják a pedagógusok megtanítani a diákokat arra, mely információk tarthatók hitelesnek.

Komoly kihívás a fiataloknak megszabadulni az okoseszközök dopaminlöketeitől
Túri Péter: reális önképpel, fejlett kompetenciákkal rendelkező utánpótlást biztosít az MCC Vezetőképző Akadémiája
Orbán Viktor: Szabó Bence rendőrtiszt nem hős, hanem balek

Orbán Viktor: Szabó Bence rendőrtiszt nem hős, hanem balek
Orbán Viktor Hont András vendége volt az Öt című műsorban, ahol Szabó Bence rendőrtiszttel kapcsolatban úgy fogalmazott: „nagyon egyszerű a történet. Valami kiugrik, azt hiszi, valami nagy felfedezés birtokában van, azt hiszi, hős, aztán kiderült, hogy csak balek.”
 

Kaiser Ferenc: pokoli jövőt hoz a világnak a közel-keleti konfliktus

Kaiser Ferenc: pokoli jövőt hoz a világnak a közel-keleti konfliktus

Nem számít jelentős szárazföldi amerikai–iráni összeütközésre Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A biztonság- és védelempolitikai szakértő szerint a különleges műveleti akció keretében az iráni dúsított uránkészletek megszerzése lehet a cél.
 

Támadás ért egy orosz várost és egy vegyi üzemet – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Támadás ért egy orosz várost és egy vegyi üzemet – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Ukrán dróntámadás érte vasárnap a Rosztovi területen található Taganrog városát: egy ember meghalt, több lakó- és üzleti épület lángra kapott. Ugyancsak ukrán dróntámadás érte a Szamarai területen lévő Togliatti városában található KujbisevAzot vegyi üzemet. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Felejtsd el a pár napos városnézést: erre a húsvéti utazási trükkre kaptak rá idén a magyarok

Felejtsd el a pár napos városnézést: erre a húsvéti utazási trükkre kaptak rá idén a magyarok

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

