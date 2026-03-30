Meghalt a vonaton egy férfi Hajdúszoboszlónál

Rendkívüli esemény miatt szakította meg útját szombat hajnalban az egyik Debrecenből Budapestre tartó vonat a hajdúszoboszlói vasútállomáson – tudta meg a Haon.

A MÁVInform az eset kapcsán arról számolt be, a Debrecenből 2:47-kor Budapestre elindult Cívis InterRégió (6009) mentőre várakozott, emiatt nem közlekedett tovább.

A MÁVInform közleményéből az is kiderült, a járat utasai Hajdúszoboszlóról a 3:48-kor induló Cívis InterRégióval (6019) folytathatták útjukat.

A portál értesülése szerint egy utas lett rosszul, hozzá riasztották a mentőket.

Az eset kapcsán megkeresték az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályát.

Azt közölték, hogy a helyszínen egy 70 év körüli férfi a mentősök újraélesztési kísérletei ellenére életét vesztette.