Ernyei Magor, az Alapjogokért Központ nemzetközi kapcsolatokért felelõs igazgatóját (b2) átveszi a szót Matt Schlapptól, a CPAC Alapítvány elnökétõl (b) a Konzervatív Politikai Akció Konferencián (CPAC) a Texas állambeli Dallasban 2026. március 28-án. Az évenkénti konferenciát az Amerikai Konzervatív Unió (ACU) rendezi befolyásos republikánus politikusok és külföldi elõadók részvételével.
Újra előkerült Soros György neve a "sorsdöntő választás előtt"

A globalista erők mindent bevetnek Magyarország ellen, de a szuverenista oldal győzni fog - mondta az Alapjogokért Központ főigazgatója a dallasi CPAC-nek küldött, a közösségi oldalán vasárnap közzétett videóüzenetében.

"Magyarország sorsdöntő választás előtt áll, éppen ezért (...) a globalista háttérhatalom mindent bevet ellenünk: Brüsszelt, egy terepmintás pólóban fellépő bohócot, aki Volodimir Zelenszkij, valamint Magyar Pétert és magyarországi bábjaikat, akiket Soros és a demokraták finanszíroznak" - fogalmazott Szánthó Miklós.

"Ezek az erők mind ringbe szállnak Orbán Viktor ellen, aki 16 éve védi Magyarország határait, példaértékű mércét állított fel a család- és gyermekvédelem terén, és kezdettől fogva a béke oldalán áll az ukrajnai háború kérdésében" - tette hozzá.

A főigazgató szerint Európában Magyarország számít Donald Trump legközelebbi szövetségesének, éppen ezért vetnek be minden eszközt a magyar kormány ellen a jogi hadviseléstől kezdve a gazdasági nyomásgyakorláson és energetikai blokádon át egészen a halálos fenyegetésekig, valamint nyílt szabotázst és titkosszolgálati befolyásolási műveleteket. Azonban a nemzetközi példák azt mutatják, hogy a szuverenista erők megerősödtek és ez a folyamat Magyarországon is folytatódni fog - tette hozzá.

A globalista erők azért vallanak rendre kudarcot, mert nem értik a közép-európai emberek gondolkodását,

azt, hogy "az Isten, a haza és a család olyan alapok, amelyekre tartós politikai közösséget lehet építeni" - mondta.

"Mi hiszünk a barátságban. Ismerjük a hűséget. És a békéért dolgozunk. Ők semmiben sem hisznek, senkiben sem bíznak: ők a mindenhonnan jövő háborúpártiak" - fogalmazott a főigazgató.

Szánthó Miklós videójában megjegyezte azt is, hogy a CPAC, az antiglobalisták globális találkozója és a múlt heti CPAC Hungary is óriási siker volt.

