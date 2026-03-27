Elfoglalt most a katasztrófavédelem

Főként kidőlt fákhoz és a szél által megrongált épületekhez riasztották a tűzoltókat – közölte pénteken a katasztrófavédelem.

A tájékoztatás szerint a viharos időjárás az ország nyugati részén, elsősorban Vas és Zala, valamint Somogy és Győr-Moson-Sopron vármegyében ad a szokásosnál több munkát a tűzoltóknak.

Csütörtök délutántól péntek reggelig összesen több mint kétszázharminc esetben kellett beavatkozniuk az egységeknek, főként kidőlt fákhoz, a szél által megrongált épületekhez riasztották őket.

Kőszeg és Horvátzsidány között autóbuszra dőlt egy fa, és szintén fa akadályozta a forgalmat Nagykanizsán, Sopronban és Jákon is. Keszthelyen egy a földből kifordult fát kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak, Táplánszentkereszten pedig egy leszakadt faág beszakította egy családi ház tetejét. Szombathelyen egy molinót rongált meg, Őriszentpéteren pedig egy terasz, valamint egy lakatlan ház tetejét bontotta meg a szél.

A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán – hangsúlyozta a katasztrófavédelem.