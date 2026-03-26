A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad Bayer Zsoltnak és Ambrózy Áronnak a Pikk Extra című, a Magyar Nemzet Youtube-csatornáján közzétett műsorban 2025. július 14-én.
Orbán Viktor: Magyarország álláspontja jogilag helytálló, erkölcsileg indokolt és politikailag észszerű

A miniszterelnök António Costának, az Európai Tanács elnökének beszédére reagált így, aki szerint az európai döntéshozást nem lehet függővé tenni Oroszország döntéseitől.

Magyarország álláspontja jogilag helytálló, erkölcsileg indokolt és politikailag észszerű – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerda este az X-en António Costa, az Európai Tanács elnökének az Európai Parlamentben elmondott beszámolójára reagálva.

A portugál politikus az EP brüsszeli plenáris ülésén a legutóbbi uniós csúcstalálkozó eredményeiről számolt be. Az erről tartott vita végén, zárszavában Costa arról beszélt, hogy az Európai Bizottság és Európa az első pillanattól foglalkozik az energiaellátás biztonságának kérdésével, meg kell teremteni a megrongálódott kőolajvezeték helyreállításának pénzügyi és műszaki feltételeit, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök garanciát vállalt, hogy a helyreállítás a következő hetekben megtörténik. Ugyanakkor az Európai Tanács elnöke rámutatott, hogy az Oroszországtól vásárolt minden egyes egységnyi gázzal pénzt adunk Oroszországnak, amelyet a háború finanszírozására fordíthat.

Az Európai Tanács elnöke emellett politikailag elfogadhatatlannak nevezte, és leszögezte, hogy senki sem ejtheti túszul és zsarolhatja az Európai Uniót vagy használhatja fel eszközként a választási kampányban. Costa kifejti, hogy az uniós szerződés értelmében az egyhangúság nem ruház fel senkit vétójoggal, mert a szerződés különböző előírásait egyben kell értelmezni, és a szerződés minden tagállam számára előírja a lojális együttműködés kötelességét, ami azt jelenti, hogy mindenkinek erőfeszítést kell tennie, hogy megállapodásra lehessen jutni.

A politikus arra is kitért, hogy a szerződés az uniós intézmények között is előírja a lojális együttműködést, és az Európai Tanács decemberben egyhangú döntést hozott, és arra kérte az EP-t, hogy járuljon hozzá a költségvetés módosításához. Miután ez megtörtént, senkinek sincs joga feltartani egy folyamatban lévő döntést, amely pusztán végső formába öntésre vár, mert a parlament pontosan azokkal a feltételekkel járult hozzá, amelyben az Európai Tanács kérte.

„Mindemellett jóhiszeműen kell eljárnunk, és az nem jóhiszemű, ha valaki olyan feltételt támaszt, amelynek teljesülése nem valamelyik tagállamtól vagy uniós intézménytől függ, hanem Ukrajna képességétől, hogy helyreállítsa a csővezetéket, valamint Oroszország szándékától, hogy újra elpusztítja-e” – hangoztatta António Costa. Oroszország immár 23 alkalommal támadta ezeket a vezetékeket – tette hozzá az Európai Tanács elnöke.

„A mi döntéseinket nem tehetjük függővé Oroszország döntéseitől. Ezt nem tudjuk elfogadni” - jelentette ki António Costa.

Három, Ukrajnának kémkedő személy ellen tesz feljelentést a kormány
kormányinfó

Három, Ukrajnának kémkedő személy ellen tesz feljelentést a kormány
„Két kémbotrányról beszélünk, mind a kettő a Tisza Párté. Az egyik botrány egy újságíró fedőtevékenységű ügynöké. Ha valaki a Watergate-nél nagyobb botrányt szeretne, ez biztos, hogy nagyobb.” Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számos kérdésre válaszolt titkosszolgálati ügyekkel kapcsolatban, de sok kérdés irányult a benzin, a Mi Hazánk és Ukrajna témájára is.
 

Megvan, mikor jöhet Budapestre J.D. Vance amerikai alelnök

Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

Bejelentette a Pentagon: háborús üzemmódra fordul az Egyesült Államok hadserege

Újabb nagyhatalom szállhat be a közel-keleti konfliktusba

Csatatér - Budapest 2. oevk.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Hiba miatt szünetel a közlekedés az egyik legforgalmasabb vasútvonal egy szakaszán

Hosszabb menetidőre, pótlóbuszos közlekedésre és többszöri átszállásra lehet számítani a Győr-Budapest vasúti fővonalon -  írja a MÁV közleményében.

Hatalmas változás élesedik a hazai patikákban: erre sok magyar beteg már régóta várhatott

A gyógyszerész kizárólag a patikában személyesen megjelenő beteg, vagy annak törvényes képviselője számára állíthat ki vényt.

Israel says it has killed Iran's navy chief overseeing Strait of Hormuz blockade

The strait, one of the world's busiest oil shipping channels, has been effectively blocked by Iran since the outbreak of the war last month.

