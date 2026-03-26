Mégis ismerhette Magyar Péter a drogos buli házigazdáját

A Tisza elnöke, Magyar Péter azt állította, nem ismerte a férfit, aki őt és Vogel Evelint beengedte abba a hírhedt lakásba, ahol drogos buli volt. A Vissza a mederbe nevű Facebook-oldal közzétett egy közös fotót a férfiról és Magyar Péterről – írja a Magyar Nemzet.

Korábban egy videóban Magyar Péter beismerte, hogy 2024 nyarán járt egy olyan buliban, ahol droghoz hasonló por volt egy asztalon – de állítása szerint ő nem drogozott, csak egy másik szobában, ahogy fogalmazott, „konszenzuális szexuális kapcsolatba lépett” volt barátnőjével, Vogel Evelinnel.

A beismerés előzménye, hogy egy internetes oldalon megjelent egy fotó egy szobáról és egy ágyról, illetve hogy a helyszínen drog lehetett, ami miatt nyomozás is indult.

A kábítószerekkel kapcsolatos szál folytatása volt a minap, hogy a Mandiner beszámolói szerint hangfelvételek vannak arról, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelinnel beszélget, és egy ponton LSD-t említ, míg egy másikon sok kokaint. A felvételen állítólag még Hanzel Henrik milliárdos vállalkozó, Magyar Péter bizalmi embere hangja is hallható.