Magyar Péter
Nyitókép: Facebook/Tisza Párt

Mégis ismerhette Magyar Péter a drogos buli házigazdáját

Egy Facebook-oldal közzétett egy fotót arról, ahogy Magyar Péter bulizott a hírhedt körúti apartmanba őt beengedő férfival.

A Tisza elnöke, Magyar Péter azt állította, nem ismerte a férfit, aki őt és Vogel Evelint beengedte abba a hírhedt lakásba, ahol drogos buli volt. A Vissza a mederbe nevű Facebook-oldal közzétett egy közös fotót a férfiról és Magyar Péterről – írja a Magyar Nemzet.

Korábban egy videóban Magyar Péter beismerte, hogy 2024 nyarán járt egy olyan buliban, ahol droghoz hasonló por volt egy asztalon – de állítása szerint ő nem drogozott, csak egy másik szobában, ahogy fogalmazott, „konszenzuális szexuális kapcsolatba lépett” volt barátnőjével, Vogel Evelinnel.

A beismerés előzménye, hogy egy internetes oldalon megjelent egy fotó egy szobáról és egy ágyról, illetve hogy a helyszínen drog lehetett, ami miatt nyomozás is indult.

A kábítószerekkel kapcsolatos szál folytatása volt a minap, hogy a Mandiner beszámolói szerint hangfelvételek vannak arról, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelinnel beszélget, és egy ponton LSD-t említ, míg egy másikon sok kokaint. A felvételen állítólag még Hanzel Henrik milliárdos vállalkozó, Magyar Péter bizalmi embere hangja is hallható.

Csatatér: az átalakított Pest vármegyei 3-as körzetben nagyon szoros küzdelem várható

Bonyolult küzdelem várható az országgyűlési választásokon a 2022-ben egyik legszorosabb eredményű, az immár Pest vármegyei 3-as egyéni választókerület néven futó budai agglomerációs körzetben. Sok új település bekerült, néhány pedig kikerült a Pilisvörösvár központú, de Zsámbékot, Pátyot, Ürömöt, Budakalászt és Solymárt is tartalmazó választókerületbe. Az előzetes latolgatások szerint a Tisza jelöltje, Bujdosó Andrea Anna lehet az esélyes kihívója Menczer Tamás jelenlegi képviselőnek, a Fidesz kommunikációs igazgatójának.
Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat. A kormányülésen bemutatott előterjesztés este megjelent a Magyar Közlönyben.
 

Az uniós jogszabályokban meghatározott minimumra csökkentené a lengyel kormány az üzemanyagárak jövedéki adóját és áfáját, és kötelező ársapkát vezetne be - jelentette be csütörtöki sajtóértekezletén Donald Tusk.

A Pentagon tervei között stratégiai szigetek és olajszállító hajók elfoglalása, valamint nukleáris létesítmények bombázása is szerepel.

The strait, one of the world's busiest oil shipping channels, has been effectively blocked by Iran since the outbreak of the war last month.

