ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.88
usd:
335.19
bux:
122911.19
2026. március 26. csütörtök Emánuel
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: Lázár János/Facebook

Lázár János: a tiszások tudnak bekiabálni, de nem tudják elmondani, hogy mi a programjuk

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Az egykori Magyar Demokrata Fórum 1990-es szlogenjével kampányol Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter új üzenete, hogy a Tiszának nincs programja, az iráni háború pedig migrációs válságot okozhat, amelytől szerinte csak a Fidesz tudja megvédeni az országot.

Lázár János egyre hangsúlyosabb kampányüzenete szerint a választópolgárok nem tudják, hogy április 12-e után mire számíthatnának a Tisza Párttól.

„A tiszások tudnak bekiabálni, de nem tudják elmondani, hogy mi a programjuk. A tiszások nem tudják elmondani, mennyi lesz az üzemanyag. A tiszások nem tudják elmondani, mennyi lesz a nyugdíj. A tiszások nem tudnak arra az egyszerű kérdésre válaszolni, hogy mennyi lesz a személyi jövedelemadó, illetve az anyák milyen adómentességet vagy milyen adókedvezményeket kapnak, mennyi lesz a lakástámogatás kamata, marad-e a kamatstop. Egyszerű kérdésekre nincsen világos és egyértelmű válasz, mert a változásnak ára van, és azt kell megnézni, hogy a változás árát ki fogja fizetni.”

Az építési és közlekedési miniszter a rendszerváltást hirdető Tisza ellen kampányolva az MDF rendszerváltáskori szlogenjét, a „nyugodt erőt” használja a fórumain.

„A meggyújtott fáklyák jelképezzék a nyugodt erőt, jelképezzék a békét, jelképezzék azt, barátaim, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan politikai közösség, amely képes az ország függetlenségének és szabadságának garantálására. Miért lesz szükség a nyugodt erőre, miért lesz szükség az összefogásra? Azért, barátaim, mert a világban baj van, mégpedig nagy baj közeledik Magyarország határai felé is. Arra kérlek benneteket, hogy ebben a bajban legyetek észnél!” – mondta.

Lázár János arról is gyakran beszél, hogy az Orbán-kormányt támogató amerikai elnök, Donald Trump és Izrael olyan háborút indított Irán ellen, amely újabb migrációs válságot okozhat Európában.

Közlése szerint „Iránban él 94 millió ember, akiket az izraeliek és az amerikaiak folyamatosan bombáznak. Ha közülük csak néhány millió megindul menekülőként Európa felé, vagy az irániak úgy gondolják, hogy azokban az országokban, ahol magas a bevándorlás, nekik megvannak a különböző alvósejtjeik, a bevándorlás ezekben a városokban Irán, a terrorizmus, a háború vonatkozásában kifejezetten biztonsági kockázatot jelent. Nálunk semmiféle ilyen biztonsági kockázat nincs, mert nem engedtünk be senkit, aki idegen, ebbe az országba. A legfontosabb volt, hogy készek és képesek voltunk a rendet garantálni.”

Magyar Péter és a tiszások Lázár János szerint belépnének az orosz-ukrán háborúba, ezért a legfontosabb, hogy április 12-én garantálják Magyarország biztonságát, „maradjunk ki a háborúból, kimaradás a háborúból, igen, ukrán EU-csatlakozás nem, ez a Fidesz programja”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

lázár jános

fidesz

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat. A kormányülésen bemutatott előterjesztés este megjelent a Magyar Közlönyben.
 

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

Bejelentette a Pentagon: háborús üzemmódra fordul az Egyesült Államok hadserege

Újabb nagyhatalom szállhat be a közel-keleti konfliktusba

VIDEÓ
Csatatér - Budapest 2. oevk.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.26. csütörtök, 18:00
Pál István Szalonna
Kossuth-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb fordulatok a háborúban - Mi történik a piacokon?

Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel indult a nap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bíróság elé állt a megbuktatott venezuleai elnök: sok ásza lehet Madurónak is?

Az Egyesült Államokban bíróság elé álló Nicolás Maduro ügyében kulcsszerepet kap a narkoterrorizmus elleni törvény.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'A game-changing moment for social media' - what next for big tech after landmark addiction verdict?

The ruling could be the beginning of the end of social media as we know it, writes the BBC's technology editor Zoe Kleinman.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 26. 14:37
Csatatér: az átalakított Pest vármegyei 3-as körzetben nagyon szoros küzdelem várható
2026. március 26. 14:15
Kémügy – kiderítették, ki az egyik gyanúba keveredett tiszás informatikus
×
×