Lázár János: a tiszások tudnak bekiabálni, de nem tudják elmondani, hogy mi a programjuk

Lázár János egyre hangsúlyosabb kampányüzenete szerint a választópolgárok nem tudják, hogy április 12-e után mire számíthatnának a Tisza Párttól.

„A tiszások tudnak bekiabálni, de nem tudják elmondani, hogy mi a programjuk. A tiszások nem tudják elmondani, mennyi lesz az üzemanyag. A tiszások nem tudják elmondani, mennyi lesz a nyugdíj. A tiszások nem tudnak arra az egyszerű kérdésre válaszolni, hogy mennyi lesz a személyi jövedelemadó, illetve az anyák milyen adómentességet vagy milyen adókedvezményeket kapnak, mennyi lesz a lakástámogatás kamata, marad-e a kamatstop. Egyszerű kérdésekre nincsen világos és egyértelmű válasz, mert a változásnak ára van, és azt kell megnézni, hogy a változás árát ki fogja fizetni.”

Az építési és közlekedési miniszter a rendszerváltást hirdető Tisza ellen kampányolva az MDF rendszerváltáskori szlogenjét, a „nyugodt erőt” használja a fórumain.

„A meggyújtott fáklyák jelképezzék a nyugodt erőt, jelképezzék a békét, jelképezzék azt, barátaim, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan politikai közösség, amely képes az ország függetlenségének és szabadságának garantálására. Miért lesz szükség a nyugodt erőre, miért lesz szükség az összefogásra? Azért, barátaim, mert a világban baj van, mégpedig nagy baj közeledik Magyarország határai felé is. Arra kérlek benneteket, hogy ebben a bajban legyetek észnél!” – mondta.

Lázár János arról is gyakran beszél, hogy az Orbán-kormányt támogató amerikai elnök, Donald Trump és Izrael olyan háborút indított Irán ellen, amely újabb migrációs válságot okozhat Európában.

Közlése szerint „Iránban él 94 millió ember, akiket az izraeliek és az amerikaiak folyamatosan bombáznak. Ha közülük csak néhány millió megindul menekülőként Európa felé, vagy az irániak úgy gondolják, hogy azokban az országokban, ahol magas a bevándorlás, nekik megvannak a különböző alvósejtjeik, a bevándorlás ezekben a városokban Irán, a terrorizmus, a háború vonatkozásában kifejezetten biztonsági kockázatot jelent. Nálunk semmiféle ilyen biztonsági kockázat nincs, mert nem engedtünk be senkit, aki idegen, ebbe az országba. A legfontosabb volt, hogy készek és képesek voltunk a rendet garantálni.”

Magyar Péter és a tiszások Lázár János szerint belépnének az orosz-ukrán háborúba, ezért a legfontosabb, hogy április 12-én garantálják Magyarország biztonságát, „maradjunk ki a háborúból, kimaradás a háborúból, igen, ukrán EU-csatlakozás nem, ez a Fidesz programja”.