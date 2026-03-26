Ez sokkolni fogja a balatoni nyaralókat

Sokkolta a nyaralókat és a helyieket a hír: idén nyáron valami nagyon hiányozni fog a Balaton partjáról, ugyanis a 2026-os szezonban nem nyit ki a balatonszemesi élményfürdő.

Az első hírek még 20 milliós hiányról szóltak, a polgármesteri tájékoztatásból kiderült, hogy a helyzet ennél is súlyosabb. Ha minden költséget összeadunk – a bérköltségektől a halaszthatatlan javításokig –, alig két hónap alatt közel 40-50 millió forintos veszteséget nyelne el a komplexum.

Iváncsics Zsolt, Balatonszemes polgármestere szerint egyszerűen felelőtlenség lenne ennyi pénzt elégetni a falu kasszájából – olvasható a SONLINE cikkében.

Mint mondta, csak a személyzet bére 15 millió forintba kerülne, miközben a fürdő bevételei meg sem közelítik a fenntartási igényeket. A képviselő-testület és a szakértők ezért egyhangúlag úgy döntöttek: idén a józan ész diktál, és inkább zárva tartanak.

A döntés hátterében nem csak a pénzhiány áll, hanem a fürdő állapota is. Kiderült, hogy a harminc éves technika felett eljárt az idő: a gépészet elöregedett, az informatikai rendszer, a burkolatok pedig azonnali felújítást igényelnének.

Ráadásul a mai igényeknek is nehezen felel meg a hely, mivel a medencék vize nincs fűtve, és hiányoznak azok a modern csúszdák is, amiket a vendégek ma már elvárnak a Balaton partján.

A polgármester szerint ez az év nem a leépülésről, hanem az újratervezésről szól. Most keresik azt a tőkeerős bérlőt vagy üzemeltetőt, aki képes lenne modernizálni és nyereségessé tenni a helyet.

Sokan tartottak tőle, hogy a zárva tartás miatt munkahelyek szűnnek meg, de a polgármester mindenkit megnyugtatott: a döntés nem jár elbocsátásokkal. A fürdő állandó dolgozói maradnak a település kötelékében, más feladatokat kapnak.

A falu gazdálkodása egyébként stabil: az önkormányzati ingatlanok bérbeadása – mint a Kastély Iskola vagy a gyógyszertár – jól hoz a konyhára, és a pályázati pénzek is szépen érkeznek.

A cél tehát nem a végleges bezárás, hanem egy olyan megoldás kidolgozása, ami hosszú távon sem borítja meg a település költségvetését – írja a lap.