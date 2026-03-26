INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az élményfürdő Balatonszemesen, a strandon.
Nyitókép: Facebook/Balatonszemesi Gyermekbarát Élményfürdő

Ez sokkolni fogja a balatoni nyaralókat

Nem várt fordulat a szezon előtt: nem nyit ki az egyik népszerű fürdő a Balaton mellett.

Sokkolta a nyaralókat és a helyieket a hír: idén nyáron valami nagyon hiányozni fog a Balaton partjáról, ugyanis a 2026-os szezonban nem nyit ki a balatonszemesi élményfürdő.

Az első hírek még 20 milliós hiányról szóltak, a polgármesteri tájékoztatásból kiderült, hogy a helyzet ennél is súlyosabb. Ha minden költséget összeadunk – a bérköltségektől a halaszthatatlan javításokig –, alig két hónap alatt közel 40-50 millió forintos veszteséget nyelne el a komplexum.

Iváncsics Zsolt, Balatonszemes polgármestere szerint egyszerűen felelőtlenség lenne ennyi pénzt elégetni a falu kasszájából – olvasható a SONLINE cikkében.

Mint mondta, csak a személyzet bére 15 millió forintba kerülne, miközben a fürdő bevételei meg sem közelítik a fenntartási igényeket. A képviselő-testület és a szakértők ezért egyhangúlag úgy döntöttek: idén a józan ész diktál, és inkább zárva tartanak.

A döntés hátterében nem csak a pénzhiány áll, hanem a fürdő állapota is. Kiderült, hogy a harminc éves technika felett eljárt az idő: a gépészet elöregedett, az informatikai rendszer, a burkolatok pedig azonnali felújítást igényelnének.

Ráadásul a mai igényeknek is nehezen felel meg a hely, mivel a medencék vize nincs fűtve, és hiányoznak azok a modern csúszdák is, amiket a vendégek ma már elvárnak a Balaton partján.

A polgármester szerint ez az év nem a leépülésről, hanem az újratervezésről szól. Most keresik azt a tőkeerős bérlőt vagy üzemeltetőt, aki képes lenne modernizálni és nyereségessé tenni a helyet.

Sokan tartottak tőle, hogy a zárva tartás miatt munkahelyek szűnnek meg, de a polgármester mindenkit megnyugtatott: a döntés nem jár elbocsátásokkal. A fürdő állandó dolgozói maradnak a település kötelékében, más feladatokat kapnak.

A falu gazdálkodása egyébként stabil: az önkormányzati ingatlanok bérbeadása – mint a Kastély Iskola vagy a gyógyszertár – jól hoz a konyhára, és a pályázati pénzek is szépen érkeznek.

A cél tehát nem a végleges bezárás, hanem egy olyan megoldás kidolgozása, ami hosszú távon sem borítja meg a település költségvetését – írja a lap.

balaton

balatonszemes

élményfürdő

Bennfentes kereskedéssel gyanúsíthatják Donald Trumpot

Bennfentes kereskedéssel gyanúsíthatják Donald Trumpot
Ismét felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja amiatt, hogy egyesek szokatlanul magas téteket tettek az olajár esésére – röviddel Donald Trump bejelentése előtt. Az amerikai elnök arra készült, hogy közölje: egy alku reményében késlelteti az iráni energetikai hálózat elleni támadásokat.
Orbán Viktor terrorállamnak nevezte Ukrajnát

Orbán Viktor terrorállamnak nevezte Ukrajnát

Esztergomban folytatta országjárását a Fidesz-KDNP elnöke.
 

Visszalépett Szabó Tímea Óbudán, 16 év után biztosan nem lesz parlamenti képviselő

Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta

Toroczkai László: nem álmodozom miniszteri tárcákról, szakértői kormányzásban, alkotmányozó nemzetgyűlésnek is partner lennék

Dúró Dóra az Arénában: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat

Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
 
Megjelent a gázstop rendelet: Magyarország tényleg elzárja az ukrán vezetéket, de nem úgy, ahogy gondoltuk

Megjelent a gázstop rendelet: Magyarország tényleg elzárja az ukrán vezetéket, de nem úgy, ahogy gondoltuk

A kormány kihirdette azt a rendeletcsomagot, amellyel megnövelik a stratégiai gázkészleteket, valamint egy jogilag megkérdőjelezhető lépéssel leállítják az Ukrajnába irányuló földgázexportot.

Most érkezett: mégis van remény a HÉV-szerelvények felújítására?

Most érkezett: mégis van remény a HÉV-szerelvények felújítására?

Új közbeszerzési eljárást indított a MÁV-csoport az elöregedett HÉV-szerelvények cseréjére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Meta and YouTube found liable in landmark social media addiction trial

Meta and YouTube found liable in landmark social media addiction trial

A woman has been awarded $6m in a verdict that could have implications for hundreds of other cases in the US.

