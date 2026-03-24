Kétségbeesetten próbálta eloltani a tüzet, belehalt a káli férfi

Kedden reggel kigyulladt egy lakóház Kálon, a Fő úton – közölte a Katasztrófavédelem.

A nyolcvan négyzetméteres épület tetőszerkezetére is átterjedtek a lángok. A tűzoltók több oldalról oltották a tüzet, közben két gázpalackot kivittek az épületből. Az épületben a tűz keletkezésének az idején egy ember tartózkodott, akinek az életén a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett már segíteni.

A tüzet feltehetően az egyik szobában lévő vegyes tüzelésű kályha okozta, az ingatlan lakója megpróbálta eloltani a lángokat, de nem járt sikerrel.

A tűz pontos keletkezési okát és körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A hőtermelő berendezések közvetlen közelében ne tároljunk éghető anyagokat, mert ellenkező esetben gyorsabban terjed a tűz, több mérgező füst keletkezik, és a menekülés is nehezebb – hívja fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.

