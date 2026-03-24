ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.14
usd:
336.97
bux:
122209.52
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Elítélték a szegedi építkezésen kollégáját hasba szúró külföldi férfit

Infostart / MTI

Gyorsított eljárásban 2 év, végrehajtásában 4 évre felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság azt a külföldi férfit, aki február végén, övvel és késsel támadt egy szintén külföldi munkatársára Szegeden – tájékoztatott a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Saághy Flóra közölte, a vád szerint az egy építkezésen dolgozó vádlott és munkatársa között február 27-e reggel munkahelyi konfliktus támadt. Dühében a gyanúsított a munkatársát előbb az övével akarta megütni, miután ebben a többiek megakadályozták, kést vett magához és életveszélyes fenyegetések közepette hastájékon szúrta haragosát.

A támadót csak kollégái tudták megfékezni.

A letartóztatásban lévő elkövetőt a főügyészség gyorsított eljárásban életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete miatt állította bíróság elé. A tettét beismerő férfit a Szegedi Törvényszék – a váddal egyezően – bűnösnek mondta ki, és 2 év, végrehajtásában 4 évre felfüggesztett, börtönre ítélte, valamint öt évre kiutasította Magyarországról.

Az ítéletet az ügyészség és a védelem is tudomásul vette, így az jogerőre emelkedett – tudatta a szóvivő.

Kezdőlap    Belföld    Elítélték a szegedi építkezésen kollégáját hasba szúró külföldi férfit

építkezés

késelés

főügyészség

csongrád-csanád vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.03.24. kedd, 18:00
Dúró Dóra
az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Varga Mihály: sok a bizonytalanság, de a magyar gazdaság erősebb, mint 2022-ben

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. A döntés indoklásáról és a friss piaci-gazdasági események értelmezéséről sajtótájékoztatón számol be Varga Mihály jegybankelnök.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutálisat zuhant a befektetők kedvenc menedékeszköze: több mint egy évtizede nem láttak ilyet a piacon

A befektetők folyamatosan leépítik a pozícióikat, miközben az erősödő dollár és az emelkedő amerikai államkötvényhozamok egyaránt csökkentik az arany vonzerejét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Iran continue to strike each other after US says plans for talks with Tehran remain 'fluid'

Donald Trump says he delayed strikes on energy targets after "productive" conversations with Tehran, but Iran said suggestions of such talks were "fake news".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 24. 14:57
Ránk rúgja az ajtót a hidegfront
2026. március 24. 14:02
Csökkentés után ezúttal maradt az alapkamat, döntött a Monetáris Tanács
×
×