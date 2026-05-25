Bombafenyegetések bénították meg ismét Zágrábot

Dinka Zivalj tájékoztatása szerint hétfőn bejelentés érkezett arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el a zágrábi városháza Stjepan Radic téren található épületében, valamint a városi közgyűlés Szent Cirill és Metód utcai épületében.

A szóvivő közölte: a városháza esetében – a rendőrséggel egyeztetve, és tekintettel a korábbi nagyszámú hamis bejelentésre – az illetékes hivatal vezetője úgy döntött, hogy az alkalmazottak az irodákban maradnak, miközben a rendőrség átvizsgálja az épületet.

Hétfő reggel bombariadó miatt kiürítették a zágrábi megyei bíróság épületét is. Az átvizsgálás után megállapították, hogy a fenyegetés hamis volt.

Horvátországban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. A rendőrség korábbi közlései szerint az eddig ellenőrzött bejelentések hamisnak bizonyultak, de minden fenyegetést komolyan vesznek, és elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket.