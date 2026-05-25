horvát rendőrség // Police car roof sign (policija in croatian language), closeup with selective focus
Nyitókép: BitsAndSplits/Getty Images

Bombafenyegetések bénították meg ismét Zágrábot

Infostart / MTI

Újabb bombafenyegetésekről érkeztek bejelentések hétfőn Zágrábban: kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét, a városházát pedig rendőrök vizsgálták át – közölte a zágrábi városvezetés szóvivője.

Dinka Zivalj tájékoztatása szerint hétfőn bejelentés érkezett arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el a zágrábi városháza Stjepan Radic téren található épületében, valamint a városi közgyűlés Szent Cirill és Metód utcai épületében.

A szóvivő közölte: a városháza esetében – a rendőrséggel egyeztetve, és tekintettel a korábbi nagyszámú hamis bejelentésre – az illetékes hivatal vezetője úgy döntött, hogy az alkalmazottak az irodákban maradnak, miközben a rendőrség átvizsgálja az épületet.

Hétfő reggel bombariadó miatt kiürítették a zágrábi megyei bíróság épületét is. Az átvizsgálás után megállapították, hogy a fenyegetés hamis volt.

Horvátországban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. A rendőrség korábbi közlései szerint az eddig ellenőrzött bejelentések hamisnak bizonyultak, de minden fenyegetést komolyan vesznek, és elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket.

Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
Orbán Anita is reagált a korábbi kormánytagok levelére: nem én változtam

Nem én változtam meg, hanem a rendszer – reagált hétfőn Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Facebook oldalán az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelére, amelyben azzal vádolják, hogy elárulta az előző kabinetet.
 

Váratlan fordulat az időjárásban: hiába a közelgő lehűlés, megállíthatatlanul terjed a pusztító szárazság Magyarországon

Ismét terjeszkedik a mezőgazdasági aszály Magyarországon, mivel a május közepén hullott csapadék messze nem volt elegendő a talajok telítődéséhez. Az őszi vetések és a kapásnövények fejlődését egyaránt hátráltatja a vízhiány. A következő napokban ráadásul nem várható számottevő, országos esőzés, miközben a kora nyárias idő tovább szárítja a földeket - számolt be a HungaroMet Zrt.

Itt élnek Európa legmagasabb emberei: meglepő mintázatok rajzolódnak ki a kontinensen

Deal with US not imminent, Iran says

