ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.36
usd:
319.93
bux:
123730.63
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Magasabb ösztöndíjjal segítenék a roma diákok jövőjét

Infostart

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló BM rendelet módosításának tervezetét.

A tervezet legfőbb célja, hogy a az ösztöndíj összegét 40 000 forintról 50 000 forintra emelje, ezáltal ösztönözve a roma nemzetiséghez tartozó, nehéz helyzetű fiatalokat a továbbtanulásra, elősegítve társadalmi felzárkózásukat.

A változtatás elsősorban a roma nemzetiséghez tartozó, középfokú iskolában tanuló, kiemelkedő képességű tanulókat érintené. Továbbá közvetetten az oktatási intézményeket és civil szervezeteket is érintheti, amelyek bevonódnak az ösztöndíjrendszerbe vagy együttműködnek a célcsoporttal.

A fenti változtatás a 2024-ben és 2025-ben elnyert ösztöndíjakra is vonatkozna 2026. február 1-jétől.

Kezdőlap    Belföld    Magasabb ösztöndíjjal segítenék a roma diákok jövőjét

roma

ösztöndíj

továbbtanulás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír

Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír
A Nézőpont Intézet vezetője szerint 40-43 mandátumot szerezhet a Fidesz-KDNP az országos listáról. A Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint sok a régi arc a lista elején. Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt.
 

Orbán Viktor: az alkalmasságon túl négy feltételnek kellett megfelelniük a jelöltjeinknek

Orbán Viktor: jön a legnagyobb Békemenet

Elindult a Tisza Párt választás előtti utolsó országjárása

VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.17. kedd, 18:00
Légrádi Tamás
a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden

Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden

Új felvételek tanúsága szerint Oroszország megkezdte a T-72A harckocsik korszerűsítését, ami arra enged következtetni, hogy az újabb, T-72B változatok készletei kimerülőben vannak. Az Uralvagonzavod harckocsigyárból származó videót Andrij Taraszenko páncélosjármű-szakértő tette közzé Telegram-csatornáján - közölte a Militarnyi. A február 17-i genfi csúcstalálkozó előtt Oroszország és Ukrajna is nagyszabású támadást hajtott végre a másik ellen. Moszkva csapásai térképen is megjelenek. A támadásban az oroszok stratégiai bombázói is megjelentek, így a Tu-95MSz, vagy a Tu-160-asok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek

Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek

A Ryanair újabb gépet állomásoztat Budapesten, így már tizenegy repülőből áll a légitársaság hazai flottája.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

Jackson, who marched with Martin Luther King Jr in the 1960s and later ran for president twice, died peacefully on Tuesday morning surrounded by his family.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 13:56
Elismerte a bűnösségét – ez vár most a száguldozó győri gázolóra
2026. február 17. 13:20
Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír
×
×
×
×