Magasabb ösztöndíjjal segítenék a roma diákok jövőjét

A tervezet legfőbb célja, hogy a az ösztöndíj összegét 40 000 forintról 50 000 forintra emelje, ezáltal ösztönözve a roma nemzetiséghez tartozó, nehéz helyzetű fiatalokat a továbbtanulásra, elősegítve társadalmi felzárkózásukat.

A változtatás elsősorban a roma nemzetiséghez tartozó, középfokú iskolában tanuló, kiemelkedő képességű tanulókat érintené. Továbbá közvetetten az oktatási intézményeket és civil szervezeteket is érintheti, amelyek bevonódnak az ösztöndíjrendszerbe vagy együttműködnek a célcsoporttal.

A fenti változtatás a 2024-ben és 2025-ben elnyert ösztöndíjakra is vonatkozna 2026. február 1-jétől.