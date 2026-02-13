ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.68
usd:
319.51
bux:
0
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

MCC-kutatás: mégsem élünk véleménybuborékban?

Infostart

Gyakran hallhatjuk: az eltérő politikai szekértáborokhoz tartozók elszigetelődnek egymástól. A kormánypárti és az ellenzéki szavazók leginkább saját politikai oldaluk álláspontjával találkoznak – véleménybuborékban élnek. Valóban ez a helyzet? A Mathias Corvinus Collegium új kutatása árnyalja ezt a képet. A magyarok többsége úgy tűnik, igenis találkozik meggyőződésével ellentétes politikai véleményekkel. Politikai véleménybuborékban kevesebb, mint 5 százalékuk él csupán.

Az MCC-ben működő Szociológia Műhely és Politikatudományi Műhely közös, politikai kultúrával foglalkozó kutatása arra kereste a választ, hogy a magyarok mennyire érdeklődnek a közélet és a politika iránt, és az ilyen ügyekkel kapcsolatban honnan tájékozódnak.

A felmérés szerint az emberek 64 százalékát foglalkoztatják közéleti, politikai kérdések. Ez utóbbi információk forrását leginkább a személyes kapcsolatokon alapuló beszélgetések adják, de az emberek az online tartalmak fogyasztása közben is gyakran találkoznak politikával és közélettel. A tájékozódási források sorrendje 2023-hoz képest nem változott jelentősen.

A kutatás egyik célja a véleménybuborékok meglétének vizsgálata volt. A demokrácia egyik fokmérője ugyanis az, hogy a választópolgároknak van-e lehetőségük többféle vélemény megismerésére. Az egyre inkább a közösségi média által vezérelt hírfogyasztást az algoritmusok és az egyéni preferenciák irányítják. Ennek következménye, hogy

a számunkra szimpatikus álláspontok egyszerűbben jutnak el hozzánk, így könnyen véleménybuborékban találhatjuk magunkat.

Annak kiderítésére, hogy valóban ez-e a helyzet, arra kérték a válaszadókat, hogy mondják meg, milyen gyakran szoktak olyan politikai állásponttal találkozni, amely ellentétes a meggyőződésükkel.

Meglepően hathat, de a megkérdezettek kétharmada (66 százalék) rendszeresen szembesül meggyőződésével ellentétes politikai tartalommal.

Azok aránya, akik sosem találkoznak a másik oldal politikai álláspontjával, kevesebb, mint 5 százalék.

MCC grafikon véleménybuborék
MCC-grafikon: kutatás a véleménybuborékról

Az eltérő álláspont megismerésére leginkább az internet, a televízió és az óriásplakátok, legkevésbé a személyes kommunikáció (barátok, családtagok, munkatársak) nyújtanak lehetőséget.

A magasan képzett, városi környezetben élő, fiatal férfiak többféle véleménnyel találkoznak, mint az alacsonyabb végzettségű, kisebb településen élő, idősebb nők. A másik oldal véleményére való nyitottság, kíváncsiság és az eltérő véleményekkel való találkozás valószínűsége között természetes összefüggés valószínűsíthető.

Kezdőlap    Belföld    MCC-kutatás: mégsem élünk véleménybuborékban?

mathias corvinus collegium

mcc

véleménybuborék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: másfél-két évig elég Ukrajnának az óriáshitel, amit az EU országai vesznek fel

Bendarzsevszkij Anton: másfél-két évig elég Ukrajnának az óriáshitel, amit az EU országai vesznek fel

Az Európai Parlament többsége megszavazta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós közös uniós hitel felvételét és folyósítását Kijev számára. Ukrajnában ezzel elhárult az államcsőd veszélye. Ez egy utolsó utáni mentőöv Ukrajnának, amely már nehezen finanszírozható az eladósodottsága miatt – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban. A pénzt a oktatás, egészségügy és az állam működésére kell költeni, kérdés, hogy mindez mennyire kontrollálható – tette hozzá.
 

Szijjártó Péter: nem jön olaj a Barátság vezetéken, Ukrajna folytatja a durva beavatkozását a magyar választásba

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángokban állt egy épület az éjszaka Budakeszin: huszonhét embert menekítettek ki a tűzoltók

Lángokban állt egy épület az éjszaka Budakeszin: huszonhét embert menekítettek ki a tűzoltók

Huszonhét embert menekítettek ki a tűzoltók egy budakeszi épületből, amely péntekre virradó éjszaka gyulladt ki. A Zichy Péter utcában található kétszintes, munkásszállóként működő ingatlan közel kétszáz négyzetméteren égett, a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek - írta a 24.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a decemberi javulás, 2025 így is gyenge év lett az iparban

Hiába a decemberi javulás, 2025 így is gyenge év lett az iparban

2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0%-kal mérséklődött.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

The White House calls it the largest deregulation in US history, but environmentalists say it will prove costly for Americans.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 08:26
Négy életveszélyes, három súlyos sérült Budakeszin: csaknem tömegtragédia lett a lakástűzből
2026. február 13. 07:30
Két magyar városban is hatalmas rendőri ellenőrzés kezdődik
×
×
×
×