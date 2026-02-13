ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.4
usd:
319.46
bux:
126964.02
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Surján Orsolya, Charaf Hassan, Resperger István, Pető Attila, Schiffer András, Salát Gergely, Papp Bence és Saly Noémi

Szombat

11.00 Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora

14.00 Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója

16.00 Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója

18.00 Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter

23.00 Pető Attila kreszprofesszor

Vasárnap

5.00 Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő

8.00 Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa

13.00 Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

14.00 Surján Orsolya országos tisztifőorvos

16.00 Papp Bence labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője

18.00 Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája

23.00 Saly Noémi irodalomtörténész

Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

inforádió

aréna

műsorajánló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lesújtó képet festett a transzatlanti kapcsolatokról a német kancellár

Lesújtó képet festett a transzatlanti kapcsolatokról a német kancellár

Történelmi időkben történelmi konferenciát nyitott meg pénteken délután Friedrich Merz. A bajor főváros immár 62. alkalommal házigazdája a Müncheni Biztonsági Konferenciának, amelyen mintegy 120 ország képviselteti magát. Beszédében a német kancellár a transzatlanti kapcsolatok válságára utalt, és ennek kapcsán az európai összefogás szükségességét emelte ki. Beszélt a franciákkal folytatott nukleáris témájú megbeszélésekről is.
Hankó Balázs: 850 milliárd forintot fordítunk kulturális fejlesztésekre

Hankó Balázs: 850 milliárd forintot fordítunk kulturális fejlesztésekre

Korántsem került le az Iparművészeti Múzeum épületének felújítása a napirendről – hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a Közlekedési Múzeum, a Természettudományi Múzeum és a Mezőgazdasági Múzeum jövőjéről, a költözésekről is.
 

Hankó Balázs: a tavalyinál ötezer diákkal többnek biztosítunk államilag támogatott helyet a felsőoktatásban

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába a vártnál jobb inflációs adat, tovább esnek az amerikai tőzsdék

Hiába a vártnál jobb inflációs adat, tovább esnek az amerikai tőzsdék

Csütörtökön nagyobb esést láthattunk az amerikai tőzsdéken, miután rohamosan nőnek azok a félelmek, hogy a mesterséges intelligencia rövid időn belül tömegesen kiválthatja a fehérgalléros munkavállalókat. A rossz hangulat péntek reggelre az ázsiai tőzsdékre is átragadt, Európában azonban csak kisebb mozgásokat láthatunk, a magyar tőzsde viszont alulteljesít. Gazdasági események szempontjából is van mire figyelni, hiszen délután megérkezett az amerikai CPI inflációs adat, ami komoly pozitív meglepetést okozott. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olyan súlyos veszteségeket szenvedett el Oroszország, hogy a teljes összeomlás sem kizárt: lehet, hogy ez zárja le végleg a háborút?

Olyan súlyos veszteségeket szenvedett el Oroszország, hogy a teljes összeomlás sem kizárt: lehet, hogy ez zárja le végleg a háborút?

Az orosz erők jelentős visszaesést szenvedtek el múlt héten, amikor Ukrajna elérte, hogy a SpaceX lekapcsolja a Starlink műholdas terminálokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

"Our freedom is not guaranteed" in an era of big powers, the German chancellor tells Munich's security summit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 17:55
Hankó Balázs: a tavalyinál ötezer diákkal többnek biztosítunk államilag támogatott helyet a felsőoktatásban
2026. február 13. 17:33
Mesterterv: milyen következménye lesz Magyar Péter kábítószeres bulijának?
×
×
×
×