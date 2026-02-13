Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
14.00 Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
16.00 Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
18.00 Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter
23.00 Pető Attila kreszprofesszor
Vasárnap
5.00 Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
8.00 Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
13.00 Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
14.00 Surján Orsolya országos tisztifőorvos
16.00 Papp Bence labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
18.00 Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
23.00 Saly Noémi irodalomtörténész