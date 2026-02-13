Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Csütörtökön nagyobb esést láthattunk az amerikai tőzsdéken, miután rohamosan nőnek azok a félelmek, hogy a mesterséges intelligencia rövid időn belül tömegesen kiválthatja a fehérgalléros munkavállalókat. A rossz hangulat péntek reggelre az ázsiai tőzsdékre is átragadt, Európában azonban csak kisebb mozgásokat láthatunk, a magyar tőzsde viszont alulteljesít. Gazdasági események szempontjából is van mire figyelni, hiszen délután megérkezett az amerikai CPI inflációs adat, ami komoly pozitív meglepetést okozott. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.