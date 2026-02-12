ARÉNA - PODCASTOK
A kormány felújítja a Gubacsi híd vasúti részét és valamennyi HÉV-vonalat, amelyekre 54 új szerelvényt is beszerez. Ezt a keddi, csepeli Lázárinfón jelentette be az építési és közlekedési miniszter.
Nyitókép: Lázár János/Facebook

Lázár János: nem volt téma Göd a kormányülésen, a Kúria döntése pedig már megszületett

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Nem volt a kormány napirendjén a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos jelentés. Erről Lázár János építési és közlekedési miniszter beszélt szerdán a győri Lázárinfón, ahol a hangos ellenvélemények mellett helyi ügyek is szóba kerültek.

Lázár János szerdán Győrbe látogatott, ahol a Lázárinfón a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos kérdésre is válaszolt.

„Azt mondták, hogy volt egy olyan kormányülés, ahol meghallgattunk egy jelentést arról, hogy a Samsung-gyár milyen veszélyt jelent. Sem ilyen kormányülés nem volt, sem ilyen jelentés nem volt. A Telex szavai, hogy a kormány ezt meghallgatta, megtárgyalta, megkapta és végigbeszélte, első szótól az utolsóig hazugság. Egy szó sem igaz belőle. Illetve amelyik kormányülésen én ott voltam, ott ilyen biztos nem történt, márpedig a jelenlévők közül én vagyok az egyetlen, aki kormányülésre jár. Azon a kormányülésen, amire én járok, ilyen tárgyalás vagy ilyen megbeszélés nem történt, és ilyen veszély nem hangzott el, ráadásul szerencsére megnyugodhat mindenki, mert a Kúriának megjött az ítélete: a Kúria bírái azt mondták, hogy a Samsung környezetvédelmi engedélye hatályos, él és a gyár működhet. Innentől kezdve ne a Szijjártó Pétert kérdezzék, meg ne engem. Kérdezzék meg a bíróságot, miért döntött így” – magyarázta az építési és közlekedésügyi miniszter.

Szóba került a Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. vezetőjének és a városvezetőnek a vitája is. Pintér Bence polgármester szerint ugyanis 1,7 milliárd forinttal nem tud elszámolni a cég.

„A városnak esküt tett települési képviselői vannak, akik büntetőjogi felelősséget is vállaltak, és az önök által szeretett városukat üzemeltető vállalatoknak pedig olyan vezetői, akik büntetőjogi felelősséget vállaltak a pénzért. Ha beigazolódik az állítás, hogy nincs meg a pénz, akkor ennek büntetőjogi következménye lesz. Ha nem igazolódik be az állítás, és a pénz megvan, akkor nyilván a polgármesternek le kell mondania” – fogalmazott.

A fórumot számos kormányellenes bekiabálás ötvözte, de a felfokozott hangulat ellenére a rendezvény békésen zárult.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Lázár János: nem volt téma Göd a kormányülésen, a Kúria döntése pedig már megszületett

VIDEÓ
2026. február 12.
2026. február 12.
