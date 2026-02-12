Előkerült a turul elveszett lábujja – de csak az egyik

A Vérteserdő Zrt. a tatabányai turul-emlékmű teljeskörű felújításán dolgozik, és a felmérés közben vették észre a szakemberek, hogy a szobor jobb lábáról két ujj hiányzik – írja a 24.hu összefoglalója. A sérülés szabad szemmel is jól látható, és régóta fennállhat.

A hiányzó elemeket korábban eltávolították, leeshettek, vagy valaki megőrizte őket, ezért nyílvános keresést indítottak és a Facebookon tettek közzé egy felhívást. Itt azt is megírták, hogy

a becsületes megtalálónak vagy a hiteles információval szolgáló nyomravezetőnek egy családi vacsorával köszönik meg a segítséget az egyik közeli étteremben.

A közössági össztefogást pedig siker koronázta, hiszen az egyik elveszett ujj meg is került.

„Az egyik ujj előkerült! Itt is köszönetünket fejezzük ki, a megtalálónak és mindenkinek, aki segítette a hír közösségi médiában terjedését! Bízunk benne, hogy a másik ujj is valahol épségben megvan, és a felújítás során visszakerülhet az eredeti helyére. Ezúton a keresési felhívást február végéig meghosszabbítjuk: kérjük, hogy aki tud a másik ujj létezéséről, jelezze azt társaságunk felé”

– írták a posztban.

A bejelentéseket több csatornán is fogadják: e-mailben a titkarsag@verteserdo.hu címen, telefonon a +36 34 316-733 számon, személyesen a Vérteserdő Zrt. tatabányai központjában (Dózsakert utca 63.).