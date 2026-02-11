ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.72
usd:
316.92
bux:
130326.42
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy tiszaújvárosi ékszerboltból 64 arany ékszert loptak el 13 millió forint értékben.
Nyitókép: Police.hu

Ellopott 64 aranygyűrűt: letartóztattak egy ékszertolvajt Miskolcon

Infostart / MTI

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság egy hónapra annak az ékszertolvajnak a letartóztatását, aki a gyanú szerint mintegy 13 millió forint értékű ékszert vitt el egy tiszaújvárosi boltból.

A Miskolci Törvényszék sajtóosztálya közölte: a gyanúsított tavaly decemberben vásárlást színlelve ment be egy tiszaújvárosi ékszerüzletbe, ott felkapta a pultra tett tálcát 64 aranygyűrűvel, beszállt a rá váró gépjárműbe, és elmenekült a helyszínről.

A bíróság a letartóztatást azzal indokolta, hogy a jelentős értékre elkövetett lopás súlyos büntetési tétele miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.

Álláspontjuk szerint a bűnismétléstől is tartani lehet, mivel a gyanúsítottal szemben több bűncselekmény miatt van folyamatban büntetőeljárás és büntetései nem tartották őt vissza újabb elkövetésétől.

Kezdőlap    Belföld    Ellopott 64 aranygyűrűt: letartóztattak egy ékszertolvajt Miskolcon

miskolc

ékszer

ékszerlopás

tiszaújváros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A világ háborúi csúcsra járatták az amerikai hadiipart

A világ háborúi csúcsra járatták az amerikai hadiipart

A világ fegyverpiacát továbbra is amerikai cégek uralják, amelyek az elmúlt években kiéleződő nemzetközi konfliktusok hatására tovább növelték értékesítésüket. A globális hadiipari helyzetről az InfoRádió Nagy Dávidot, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét kérdezte.
Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év

Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év

Az új japán kormány megalakulásával feszültebb lesz a szigetország és Kína viszonya, de a közvetlen katonai konfliktust mindkét fél szeretné elkerülni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.
 

Salát Gergely: Pekingbe mentek sorban bocsánatot kérni a nyugat-európai országok

VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A régió lízingpiacán terjeszkedik a KBC

A régió lízingpiacán terjeszkedik a KBC

A KBC Group lezárta a Business Lease csehországi és szlovákiai leányvállalatainak felvásárlását, amellyel tovább erősíti lízingpiaci pozícióját a régióban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végre olcsóbbak lehetnek a magyarok kedvencei: brutális árzuhanást látunk, vajon meddig tart?

Végre olcsóbbak lehetnek a magyarok kedvencei: brutális árzuhanást látunk, vajon meddig tart?

A kakaó világpiaci ára drámai zuhanáson ment keresztül: a tavaszi, tonnánkénti 12 ezer dolláros rekordszintről mintegy 4 ezer dollárra esett vissza.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine killed and at least 25 injured in shootings at school and home in Canada

Nine killed and at least 25 injured in shootings at school and home in Canada

The suspect was also found dead after the shootings in British Columbia, as Prime Minister Mark Carney says he is "devastated" by the "horrific" incidents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 09:05
Jön az utak réme, kiadták a figyelmeztetést ónos esőre
2026. február 11. 07:44
Mentőre várt a szentendrei HÉV
×
×
×
×