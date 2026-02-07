Surján Orsolya: a Nipah Indiában már emberről emberre is terjed, de itthon még nem kell aggódnunk

A Nipah-vírus a kanyaróvírushoz hasonló, annak egy nagyon távoli rokona. Elsősorban zoonózis, ami azt jelenti, hogy állatról terjed emberre, vagy az állati váladékokkal szennyezett élelmiszerrel kerül át az emberre.

„Most az történt, hogy van két egymással összefüggő eset, ami azt jelenti, hogy az egyik ember a másiktól kapta el, tehát emberről emberre való terjedést is megfigyeltek. Vagyis ez a járvány két esetből áll per pillanat, de minden olyan kontaktot, aki érintett lehet, megfigyelés alá vettek, hogy a további terjedést megakadályozzák. Egyébként a Covid is így, zoonózisként indult, és

nagyon sok vírus ahogy mutálódik, úgy vesz föl olyan tulajdonságokat, amelyekkel már emberről emberre is tud terjedni. Itt is azt figyelik a hatóságok, a szakemberek és mindenki, hogy mi fog ezután következni”

– mondta az InfoRádióban Surján Orsolya.

Az országos tisztifőorvos rámutatott: a Nipah elleni oltások még fejlesztés alatt állnak, a munkában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakemberei és a nemzetbiztonsági laboratórium is részt vesz.

„Azért veszélyes ez a betegség, mert nincsenek a Nipah-vírusra nagyon jellemző tünetek. Azt is tudnánk mondani, hogy egy hasmenéssel járó influenzaszerű megbetegedésről van szó, magas láz, végtagfájdalom, hasmenés, hányás kíséri, de idegrendszeri tüneteket is tud okozni, sőt, adott esetben súlyos idegrendszeri tüneteket is” – ismertette a szakember.

Úgy véli, most

nyugodtak lehetünk, nem kell attól tartani, hogy jelenleg Magyarországon vagy Közép-Európában elindulna egy ilyen járvány.

Az egész világ azon dolgozik, hogy ezt helyben megoldják. Surján Orsolya elmondása szerint egyébként a Nipah-vírus már régóta ismert, de az nagy kérdés most az, hogy a klímaváltozás hatására mi fog történni a jövőben.

Mindenesetre itthon ki tudják mutatni a Nipah-fertőzést, erre az NNGYK szakemberei röviddel az első kínai fertőzés után már képesek voltak, még mielőtt a vírus elindult volna Európa felé.

Jó tanácsként azoknak, akik a Nipah-vírussal érintett területekre utaznak, Surján Orsolya elmondta: általában azokat a szabályokat kell betartani, amit minden más utazáskor ajánlanak. „Olyan szállodába menjünk és olyan éttermekben fogyasszunk, amelyek higiéniai szempontból biztonságosak. Szokták mondani, hogy mindig meg kell kóstolni a helyi ételeket, de azért az nem feltétlenül biztos, hogy egy élelmiszerpiacon az utcai árusnál vett ételekkel kell az európai embernek kóstolót tartania.

Ami egyébként kifejezetten terjesztheti a Nipah-vírust, az a pálmalé,

mert a pálmalevelekre ráül a repülőkutya és a denevér, amelyek vizeletével, váladékával szennyződik a pálmalevél és így a pálmalé is – hangsúlyozta.