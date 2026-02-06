Spanyolország is beáll a sorba: „fájó korlátozás” jöhet a gyerekek számára

A gyerekekre függőség, bántalmazás, pornográfia, manipuláció és erőszak vár a közösségi médiában – indokolta a spanyol kormány terveit az ország miniszterelnöke. Meg fogjuk védeni őket a digitális vadnyugattól – ígérte Pedro Sánchez, aki szerint a közösségi oldalakat kötelezni kell arra, hogy valódi életkor-hitelesítést vezessenek be, tehát ne legyen elég simán bepipálni egy 18-as rubrikát. A nagy techcégek viszont hevesen ellenzik az ilyen szigorításokat, de a szakértők már jó ideje kongatják a vészharangot a közösségi média miatt.

Sipka Bence pszichológus, a digitális tudatosság szószólója például a tavaly szeptemberi Brain Bar fesztiválon arról beszélt, hogy a közösségi média nem közösségi és nem média, hanem egy hirdetési platform, amely miatt

radikálisan romlott a fiatalok mentális képessége, nőtt a szorongás és a depresszió, a lányoknál gyakoribb lett a testképzavar és az evészavar,

és míg korábban a tinédzserek ötöde, mára már a korosztály fele napi hét óránál kevesebbet alszik. „Amit elrontottunk az utóbbi 15 évben, az az, hogy túl hamar dobtuk bele a gyerekeket ebbe a mély vízbe” – vélekedett a szakember.

Hal Melinda klinikai szakpszichológus, a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének kutatásvezetője szerint a közösségi média csak az egyik veszély, ami azokra a gyerekekre leselkedik, akik kezébe túl korán adnak okostelefont a szülők. Mint mondta, onnantól kezdve, hogy valaki egy okoseszközt kap a kezébe, csak napok, esetleg hetek kérdése, hogy találkozzon rajta az első akár pornográf, akár erőszakos tartalommal. Az MCC kutatásvezetője hozzátette,

lehet a szülői felügyeleti funkciókat, applikációkat jól használni, de sajnos nagyon kevés az olyan szülő, aki annyira tudatos ezek használatában, hogy a gyerek ne tudja az eszközöket kijátszani.

Korábban az ausztrálok, a dánok, a görögök és az osztrákok jelentették be, hogy korlátozzák vagy megtiltják a gyerekeknek a közösségi média használatát, de hasonló lépést fontolgat a brit kormány is.