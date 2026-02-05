ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.25
usd:
320.87
bux:
130847.19
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2025. február 12-én. A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-től kézbesíti egészen a hónap végéig.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Korábban érkezik a februári nyugdíj és a 14. havi első negyede

Infostart / InfoRádió

A Magyar Posta bejelentette, hogy már péntektől megkezdik a nyugdíjak kézbesítését

A Magyar Posta már február 6-án megkezdi a februárban esedékes, a 13. havi, és a 14. havi nyugdíj első negyedének ütemezett kézbesítését. A kifizetések egy összegben, egyazon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki közel 800 ezer érintettnek.

„Felhívjuk a figyelmet, hogy munkatársaink legkésőbb a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon megkísérlik a kézbesítést, azonban – a kifizetés korábbi kezdése miatt – előbb is felkereshetik a címzetteket” – áll a posta közleményében.

Amennyiben a korábbi kézbesítésnél a postás nem talál átvételre jogosult személyt a címen, akkor a naptárban előre megjelölt hivatalos napon újra megkísérli a kézbesítést. Abban az esetben,

ha a kézbesítés sikertelen lenne a naptárban előre megjelölt hivatalos napon is, a postás a megszokott módon értesítőt hagy,

amellyel a címzett átveheti illetményét az értesítőn megjelölt letéti postán – közölték.

Kezdőlap    Belföld    Korábban érkezik a februári nyugdíj és a 14. havi első negyede

nyugdíj

kézbesítés

nyugdíjak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Keszthelyi Rita az Eb-fináléról: tudjuk, mi nem ment a hollandok elleni középdöntőben, az nem ismétlődhet meg

Keszthelyi Rita az Eb-fináléról: tudjuk, mi nem ment a hollandok elleni középdöntőben, az nem ismétlődhet meg

Az olimpiai bronzérmes vízilabdázó az InfoRádióban elmondta: a görögök elleni elődöntőben végig volt tartása a magyar válogatottnak, mindig csak a következő támadásra, visszazárásra és védekezésre koncentráltak, nem foglalkoztak a körülményekkel. Úgy véli, a hollandok elleni fináléban a középdöntős, egygólos magyar vereséggel záruló meccshez képest bátrabbnak kell lenniük és hatékonyabb támadójátékra lesz szükség.
Deák András: az orosz olaj meg fogja találni a helyét

Deák András: az orosz olaj meg fogja találni a helyét

Donald Trump amerikai elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök abban állapodott meg, hogy India nem vásárol több orosz olajat. Ez azonban nem okoz gondot az orosz gazdaságnak – mondta az InfoRádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa.
 

Moszkva: Donald Trump hallgatása vészjósló

Marco Rubio: Kínát is be kell vonni az orosz-amerikai rakétaszerződés megújításába

Oroszország: addig nem állunk le, amíg Kijev meg nem hozza „a helyes döntéseket”

Elemző: egyre nehezebben viselik az áram- és fűtéskimaradásokat az ukránok

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lefordulás a tőzsdéken, komoly mínuszban a magyar piac

Lefordulás a tőzsdéken, komoly mínuszban a magyar piac

Tegnap folytatódott a technológiai szektort érintő eladási hullám az USA-ban, különösen a szoftverrészvények szenvedtek az elmúlt napokban, de nagy ütést kapott tegnap a chipgyártó AMD, a Broadcom és a Micron is, a Nasdaq pedig 1,5 százalékos mínuszban zárt. Az ázsiai tőzsdék lekövették a Wall Street-i esést, a dél-koreai tőzsdén a memóriachip-gyártók estek jelentősen, de gyakorlatilag egész Ázsiában negatív volt a hangulat. Ami az európai tőzsdéket illeti, a gyenge nemzetközi hangulat itt is érezteti hatását, a kezdeti iránykeresést délelőtt esés váltotta fel, a magyar piac is jelentős mínuszba került. Eközben a nyersanyagpiacokon továbbra is nagy a volatilitás, az ezüst árfolyama 10 százalékot esett ma. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva számok a budapesti lakáspiacon: komoly helyzetet teremtett az Otthon Start

Durva számok a budapesti lakáspiacon: komoly helyzetet teremtett az Otthon Start

Ez az eredmény alig marad el a 2024-es rekordtól, és 2017 óta az egyik legerősebb évnek számít.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

The Conservatives and Lib Dems call for a confidence vote in the prime minister, who is under pressure for making Lord Mandelson US ambassador in 2024.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 5. 15:32
Hankó Balázs: cél 10 ezerre emelni a Pannónia Ösztöndíjprogramban részt vevők számát
2026. február 5. 15:20
Banki álügyintéző is segített, 117 millió forintot szereztek meg
×
×
×
×