Hódmezővásárhelyi tanárnál igazolták a tbc-t, akár 250 emberrel is kapcsolatba kerülhetett

Egy hódmezővásárhelyi általános iskolai pedagógusnál kimutatták a tbc-s megbetegedést. Az érintett tanár összesen 250 kontakttal került kapcsolatba, közülük 62-en számítanak közvetlen kontaktusnak. Valamennyiüket szűrik: a felnőtteket röntgennel, míg a fiatalokat vérvizsgálattal – írja a Délmagyar.

Takács Péter egészségügyi államtitkár vasárnap délután tájékoztatta a helyzetről a város vezetését. A tankerület közleményt adott ki, hétfő este pedig rendkívüli szülőértekezletet is tartottak a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskolában.

Az államtitkár közösségi oldalán közölte: a szülőket az eKréta rendszeren keresztül tájékoztatták, és a személyes konzultáció lehetőségét is biztosítják. Felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon minden újszülött még a kórházban megkapja a tbc kórokozója ellen védelmet biztosító BCG-védőoltást, így annak terjedése csekély valószínűségű. Takács Péter szerint a helyzet azért „rendkívüli”, mert az érintett tanár foglalkozásából adódóan sok emberrel került kapcsolatba.

A gyermekorvosként praktizáló Berényi Károly hódmezővásárhelyi alpolgármester közölte: a gyermekeken elvégzett szűrővizsgálat nem opcionális, hanem kötelező, járványügyi szempontok miatt van rá szükség. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester pedig arról számolt be, hogy az esetleges fertőzöttek közül megkülönböztetik azokat, akik aktívan terjesztik a kórt, illetve azokat, akik hordozók, vagyis betegek, de nem fertőznek. Karanténba csak azok kerülnek, akik kibocsátók is.