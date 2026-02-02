ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2026. január 23-án hajnalban.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: most érdemes várni a postást és a banki értesítéseket

Infostart

A miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben sorolta fel azokat az intézkedéseket, amelyek februárban lépnek életbe: emelkedik a minimálbér, érkezik a 13. havi nyugdíj, és bővülnek a családtámogatások.

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében a februári intézkedések jelentőségét hangsúlyozta. Mint írta, a kormány korábban megígért lépései most kézzelfoghatóvá válnak a magyar családok számára.

Februárban 11 százalékkal emelkedik a minimálbér, a nyugdíjasok pedig megkapják a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj első részletét. Újdonságként a kétgyermekes, 40 év alatti anyák először részesülnek adómentes bérben, emellett megduplázódik a családi adókedvezmény is.

A kormányfő szerint mindez annak köszönhető, hogy „a kormány megvédi a magyarok pénzét, és nem küldi azt külföldre”. Bejegyzését azzal zárta: a jelenlegi gazdaságpolitika fenntartásához stabil politikai támogatásra van szükség, amelyet a Fidesz jelent.

