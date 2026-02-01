ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: NÚSZ Zrt.

Megint baleset volt az autópályán, araszol a forgalom

Infostart

Tatabányánál volt baleset.

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Biatorbágy és Tata között üzemeltetési munkákat végeznek. A 16-os és a 67-es km között a külső sávban lassan mozgó munkagép lassítja a haladást. Tatabánya térségében baleset történt. Az 53-as km-nél a külső sávot lezárták. 1-2 km hosszan araszolnak a járművek – írja az Útinform közleménye.

Megszűnt a magyar–szerb határon, a szerb fuvarozók demonstrációja miatti, korábban bevezetett határzár a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára, vagyis Röszkénél, Tompánál és Hercegszántónál.

(Nyitóképünk illusztráció)

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

