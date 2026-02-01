ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szavazóurna, háttérben a magyar zászló.
Nyitókép: Shutterstock

Kiderült, hány párt indulhat az országgyűlési választásokon

Infostart / MTI

Mintegy 170 párt indulhat az április 12-i országgyűlési képviselő-választáson az Országos Bírósági Hivatal (OBH) közlése szerint. Négy évvel ezelőtt 267 bejegyzett párt indulhatott.

Az országgyűlési választások kitűzésének napján, január 13-án 168 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában.

Tavaly 15 pártot, míg idén egyet sem jegyeztek be jogerősen. 2022 óta 43 pártot jegyeztek be a bíróságokon, és 83-at töröltek az OBH nyilvántartása szerint.

Több esetben az egykori párt a bíróságnál kezdeményezte, hogy a továbbiakban egyesületi formában folytathassa tevékenységét, így formálisan nem törölték őket, de már nem szerepelnek a pártok nyilvántartásában. Emellett az ügyészség is kezdeményezhette az egykori párt egyesületté nyilvánítását, amennyiben a párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állított jelöltet.

A 2022-es országgyűlési választást megelőző négy évben még 172-t jegyeztek be a bírságokon, a 2014–2018 közötti időszakban 116-ot, 2010-2014 között pedig 51-et alapítottak.

Bár az 1990-es évek első felében alakult pártok többsége megszűnt, az OBH nyilvántartása szerint közülük hat még ma is működik.

A mai parlamenti pártok közül

  • a Magyar Szocialista Pártot 1989 novemberében,
  • a Kereszténydemokrata Néppártot 1989 decemberében,
  • a Fiatal Demokraták Szövetségét (mai nevén Fidesz-Magyar Polgári Szövetséget) 1990 februárjában vették nyilvántartásba a bíróságon.

Az 1995 előtt alakult, és ma is működő pártok közül

  • még 1989-ben alakult a Magyar Környezetvédők Pártja,
  • szintén 1989-ben a Magyarországi Szociáldemokrata Párt,
  • 1990-ben pedig a Magyar Munkáspárt.

A rendszerváltás idején,

  • 1989-ben alapított Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt jelenleg felszámolás alatt áll.
  • Az 1993-ban bejegyzett Magyar Igazság és Élet Pártja is megszűnt, és ugyan a nyilvántartás szerint jelenleg is van ilyen néven bejegyzett párt, de azt 2021 nyarán alapították.

Az országgyűlési választáson induló pártok számára nemcsak a parlamentbe jutás miatt fontos a jelöltállítás, hanem azért is, mert a pártként bejegyzett társadalmi szervezetek csak akkor működhetnek a továbbiakban pártként, ha el tudnak indulni a választáson, tehát ha jelöltjeik felkerülnek a szavazólapokra.

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi törvény ugyanis kimondja: a bíróság az ügyészség indítványára – a párt egyesületként való tovább működésének érintetlenül hagyásával – megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet.

Kezdőlap    Belföld    Kiderült, hány párt indulhat az országgyűlési választásokon

pártok

országos bírósági hivatal

2026-os országgyűlési választások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A véradók és plazmaadók bizalmát is erősíti az új regiszter

A véradók és plazmaadók bizalmát is erősíti az új regiszter

Hiánypótló regisztert indított az Országos Vérellátó Szolgálat. Mostantól nem csak a véradók, a plazmaadók is bekerülnek egy rendszerbe, így már nem lesz mód arra, hogy valaki a megengedettnél többször adjon vérplazmát. A regiszter elsősorban a donorok egészségét védi – mondta az InfoRádiónak Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos változás élesedik ma az ATM-eknél, százezreket kapsz kézhez ingyen

Fontos változás élesedik ma az ATM-eknél, százezreket kapsz kézhez ingyen

Február 1-től duplájára, azaz 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel értékhatára - emlékeztet vasárnap reggeli közleményében az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat

Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat

Nem csak szomszédi vita lehet a vége a folyamatos kutyaugatásnak: a jegyző zajmérést is elrendelhet, és súlyos pénzbírság következhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

The woman, then in her 20s, says the alleged encounter happened at Royal Lodge in 2010.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 08:47
Orbán Balázs: Magyarország nem szeretne ukrán jólétet a magyar emberek pénzéből
2026. február 1. 08:15
Egy egész utcát lezártak a tömbházban kiütött tűz miatt Budapesten
×
×
×
×