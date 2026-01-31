Orbán Viktor máris tárgyalni sietett

A világon több mint kétmilliárd ember agyában található meg egy Toxoplasma gondii nevű parazita, amelyről sokáig az orvostudomány úgy gondolta, hogy teljesen inaktív, nyugalmi állapotban marad. A Kaliforniai Egyetem tudósainak friss kutatása ezt megcáfolta: egerek agyában még a hosszú távú fertőzést követően is újraaktiválódhatnak - írta meg a ScienceAlert.