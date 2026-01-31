ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j3) tárgyal Ana Trisic Babic asszonnyal, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezetõ elnökével (b) és Milorad Dodikkal, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökével, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) párt elnökével (b2) a Karmelita kolostorban 2026. január 31-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor máris tárgyalni sietett

Infostart / MTI

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) párt elnökét és Ana Trišić Babić asszonyt, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnökét - tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Milorad Dodik és Ana Trišić Babić a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és az Országos Szerb Önkormányzat által szervezett Szent Száva-napi Bál alkalmából látogat Magyarországra.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor máris tárgyalni sietett

diplomácia

boszniai szerb köztársaság

orbáv viktor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évekig lapulhat az emberi agyban egy rejtélyes parazita: az orvosok is meglepődtek, mire képes

Évekig lapulhat az emberi agyban egy rejtélyes parazita: az orvosok is meglepődtek, mire képes

A világon több mint kétmilliárd ember agyában található meg egy Toxoplasma gondii nevű parazita, amelyről sokáig az orvostudomány úgy gondolta, hogy teljesen inaktív, nyugalmi állapotban marad. A Kaliforniai Egyetem tudósainak friss kutatása ezt megcáfolta: egerek agyában még a hosszú távú fertőzést követően is újraaktiválódhatnak - írta meg a ScienceAlert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten

Na, vajon elvitte valaki a 4 milliárd forintos főnyereményt az 5. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

More than three million documents have been released, including thousands of videos and images related to the late sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 18:48
Eltűntek a nyelvtanulók: hat év alatt felére csökkent a nyelvvizsgázók száma
2026. január 31. 17:22
Tanárai küzdöttek a hétéves kislány életéért
×
×
×
×