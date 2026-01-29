ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 29. csütörtök Adél
Nyitókép: BKK/Nyirő Simon

Nagy változás az egyik legfontosabb fővárosi buszvonalon

Infostart

Február 1-től a 200E járat esti menetrendje módosul azokon a napokon, amikor a metró rövidebb üzemidővel közlekedik, és az utolsó három járat betér a Kőbánya-Kispest M csomópontban lévő buszállomásra. Ezzel egyszerűbbé válik a késő esti átszállás az éjszaka közlekedő egyéb járatokra.

A 200E járatra a Határ út felé Kőbánya-Kispest csomópontban menetrend szerint a P+R parkoló mellett, a Regina közben lehet fel- vagy leszállni. 2026. február 1-től viszont egyszerűbb lesz az éjszakai hazajutás, hiszen vasárnaptól csütörtökig, azokon a napokon, amikor a metró rövidebb üzemidővel, éjfélig közlekedik, a 200E autóbusz Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről – a 23:28-kor, 23:38-kor és 23:48-kor – induló utolsó három járata a Határ út M végállomás irányában betér a Kőbánya-Kispest M csomópontban lévő buszállomásra. Ennek köszönhetően a reptérről érkező utasok jelentősebb gyaloglás nélkül, a felüljárót mellőzve, könnyen átszállhatnak azokra az esti buszjáratokra, amelyek a belváros és a külső kerületek felé indulnak, így utazásuk kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá válik.

A BKK kiemelten kezeli az utasok építő jellegű észrevételeit és fejlesztési javaslatait, a mostani, 200E járatot érintő változás is közvetlenül az utasok visszajelzései alapján született meg. A BKK célja, hogy a budapesti közösségi közlekedés egyre inkább igazodjon a valós utazási igényekhez – az esti, repülőtéri átszállási lehetőségek javítása is ezt szolgálja.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.

