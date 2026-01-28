ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 28. szerda
A Fõvárosi Közgyûlés ülése a Városháza dísztermében 2026. január 28-án. Szemben középen Karácsony Gergely fõpolgármester, mellette balról Kiss Ambrus, a Fõpolgármesteri Hivatal fõigazgatója, jobbról Számadó Tamás fõjegyzõ.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Adok-kapokkal indult a Fővárosi Közgyűlés ülése – napirend előtt

Infostart / MTI

Az ukrajnai háborúról és annak hatásairól, a budapesti költségvetésről, valamint a kormány politikájáról is beszéltek a képviselők a Fővárosi Közgyűlés szerdai, idei első rendes ülésén napirend előtt.

(Cikkünk frissül.)

Vitézy Dávid arra kérte a közgyűlést, hogy próbáljanak az ülésen Budapestre fókuszálni, és ne országos politikai cirkuszt csinálni. „A Fidesz módosító javaslatai mindenről szólnak, csak Budapestről nem, megint országos politikával kívánják elárasztani az ülést” – mondta a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, leszögezve, hogy bőven vannak budapesti témák, amelyekről beszélni kellene. Vitézy Dávid azt tartja helyesnek, ha a képviselők arra fókuszálnak, mire tettek esküt ebben a teremben. A politikus azt is kérte, hogy rövid távú politikai haszonszerzés céljával ne vonják be a budapestieket „a háborús riogatásba”.

Szepesfalvy Anna (Fidesz–KDNP) napirend előtti felszólalásában azt mondta: hiába riogatott Karácsony Gergely főpolgármester, „bejöttek a trükkök százai, és ismét nem ment csődbe” Budapest. Immár második éve, hogy a Tisza Párttal közösen, „titkos paktumoknak” köszönhetően átment a „törvénytelen” költségvetés, amely fiktív bevételekre alapoz – jelentette ki. A kormánypárti politikus kiemelte: az ülésre benyújtott javaslataikkal esélyt kívánnak teremteni arra, hogy a fővárosi képviselők is elmondhassák a véleményüket „a hazánkra jelenleg leselkedő legnagyobb veszélyről, a háborúról”. Józan ember ma már nem vonja kétségbe, hogy a szomszédban zajló háborúnak közvetlen hatásai vannak nemcsak Európára, hanem hazánkra is – fogalmazott.

Szepesfalvy Anna még Vitézy Dávidnak is odaszólt, azt állítva, a Podmaniczky frakcióvezetője a DK-val is hajlandó összefogni, hogy a Tiszának ne kelljen elmondania a véleményét a háborúról – írja tudósításában az Index.

Porcher Áron (Tisza Párt) arról beszélt, hogy a Fidesz a kormányzásban folyamatosan kudarcokat vall, miközben „a korrupciós kultúra egyre csak fokozódik”. „Kormányzásra készülünk. Kapitány a fedélzeten, a külpolitika jó kezekben” – fogalmazott a politikus. Azt mondta: a Tisza Párt kormányra kerülve megszünteti a korrupciót, a szervezett lopást, a pazarlást és visszaadják Budapestnek az önrendelkezését, a kiszámíthatóságot és a „valódi önkormányzás lehetőségét”.

A DK részéről már az is felmerült, hogy az összes, a pártok által benyújtott javaslatot vegyék le napirendről és csak a kötelező, városvezetés által benyújtottak tárgyalják, hátha akkor értelmesen sikerül végigmenni a napirenden. „Szerintem akkor sem menne” – idézi Karácsony Gergely válaszát a Telex.

Költségvetés

A közgyűlés a második napirendi ponttal kezdte meg az ülés érdemi részét, vagyis a 2025. évi összevont költségvetésről vitáztak a felek. Lehozcki Ádám (Fidesz) arról beszélt, hogy a főváros tavalyi költségvetése a Tisza frakció segítségével lett elfogadva, ez valószínűleg így lesz idén is, ezért inkább az Alkotmánybíróság állásfoglalása mindenképpen érdemes lehet egy szemlére.

„Nekünk volt igazunk, pontosan az a helyzet, amit hónapokkal ezelőtt mondtunk, vissza lehet nézni”
– mondta. Az előterjesztésre visszatérve elmondta, hogy kiderült, hogy több iparűzési adóbevétele van a fővárosnak, mint amire számítottak – közel 8 milliárddal –, ezért ebben is a Fidesznek volt igaza, mint ahogy abban is, hogy a költségvetés eredeti formájában jogszabályokba ütközik. „Ez a Tisza-féle pénzügyi tervezés” – foglalta össze, hozzátéve, hogy Kiss Ambrus főigazgató mögé bújnak és csendben „nyomkodják a gombot”.

Kiss Ambrus a fentiekre reagálva elmondta, hogy Lehoczki jogvégzett ember, tehát „értenie kellene, hogy miért nem igaz, amit elmondott”. Az Alkotmánybíróság szerint már elbírált ügyről van szó, ráadásul a bíróság nem is fordulhatott volna hozzá. Viszont az Állami Számvevőszék és a Törvényszék kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás elkobzó jellegű volt és 2020-tól kezdve negatív szaldóval zárt a főváros. „Egy elkobzó kormány uzsorás kölcsönt akart nyújtani a fővárosnak, mi ebből nem kértünk” – vitte tovább a szót, véleménye szerint lehet, hogy ez jól hangzik, de a főváros nem fordult az Alkotmánybírósághoz, a szolidaritási hozzájárulást pedig nem kellett befizetniük, így tehát nem biztos, hogy a Fidesz frakciónak van igaza.

Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz) kérdőre vonta Karácsonyt, hogy milyen jogon törli ügyrendi felszólalásának szándékát. „Olyan jogon, hogy én vagyok a főpolgármester” – intette le Karácsony.

Bujdosó Andrea (Tisza) szintén nem tudta visszaterelni az ülést saját medrébe, inkább Lehoczki szavaira reflektált. „4–0-t játszik a főváros ellen. Ön most akkor budapesti képviselő, vagy sem?” – tette fel a kérdést, hiszen elmondása szerint a kormány fojtogatja a fővárost, és igazából csoda, hogy még mindig működőképes Budapest. Ezzel szemben érdekes, hogy a gazdasági növekedés 0,5 százalék körüli, a költségvetési hiány az egekben, a repülőrajt pedig elmaradt, úgyhogy „ez inkább 0–0”.

Radics Bélának válaszolva elmondta, hogy megnézte a képviselő alapítványának költségeit, abban 5 millió forint jelent meg a beszámolókban. „Hol van a maradék a 43-ból?” – tette fel a kérdést.

Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz) viszont tényleg visszakanyarodott a költségvetésre. Szerinte a „25-ös költségvetés több esetben is törvénysértő”, így akik ezt megszavazták, azok büntetőjogi felelősséggel tartoznak. A 2025-ös költségvetéssel kapcsolatban hazugnak nevezte Karácsonyt, szerinte a jogvédelem nem jelenti, hogy a fővárosnak lenne igaza, az igazság az, hogy Karácsony „egy ciklus alatt legatyásította a várost, a hatalmas jobboldali tartalékot pedig felélte”. Véleménye szerint a kormány érdeme, hogy a helyi iparűzési adóból származó bevételek az elmúlt években megduplázódtak.

Bujdosónak válaszolva arról beszélt, hogy a magyar gazdaság stabil lábakon áll, hiába próbálja a Tisza ezt aláásni. Kiemelte, hogy a magyar államadósság az uniós átlag alatt van, és ezen az sem segítene, ha a Tisza „Ukrajnának adná az emberek pénzét”. A főváros gazdálkodása „romokban van”, és hiába próbálják a tiszások magukról ezeket a problémákat „lerugdosni”, az nem fogja ezeket megoldani – olvasható az Index tudósításában.

Kezdőlap    Belföld    Adok-kapokkal indult a Fővárosi Közgyűlés ülése – napirend előtt

budapest

ukrajna

fővárosi közgyűlés

költségvetés

háború

