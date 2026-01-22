ARÉNA - PODCASTOK
Horgászok egy stégen, naplementében.
Nyitókép: Pixabay

Szigorúan korlátozzák a magyar horgászokat

Infostart

Tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás a horgászversenyeken a MOHOSZ új szabályzata szerint.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) közzétette a 2026. január 1-jétől hatályos országos versenyszabályzatát, amely minden, a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó vízterületen megrendezett hivatalos horgászversenyre érvényes.

A szabályzat vonatkozik valamennyi finomszerelékes, pontyfogó, harcsafogó, pergető és műlegyező versenyre, és kitér arra is, hogy kik indulhatnak versenyeken, valamint szigorú előírásokat fogalmaz meg a versenyzőkre és a szervezőkre nézve.

A szabályzat szerint versenyezni kizárólag érvényes állami horgászjeggyel, egyesületi tagsággal és – szükség esetén – versenyzői engedéllyel lehet. A turista állami horgászjegy nem jogosít versenyzésre. Nevezni csak a feltételek teljesítésével és a díj határidőre történő befizetésével lehet. Horgászversenyt szervezni csak engedéllyel lehet – összegezte a szabályozás főbb pontjait a 24.hu.

A verseny ideje alatt alkohol, kábítószer és a doppingtilalom hatálya alá eső anyag, vegyület sem fogyasztható.

Azt is kiemelték, hogy a versenyeken tilos sporttal össze nem egyeztethető díjakat – például alkoholtartalmú italokat – kiosztani. A horgászversenyen a versenyző rajthelyén, illetve, amennyiben rajthelyek nem kerültek kijelölésre a horgászhelyen és annak 15 méteres körzetében, dohányozni tilos.

További fontos szabály, hogy horgászversenyen a vízbe bemenni csak külön versenyszabályzati rendelkezés esetén vagy versenybírói engedéllyel lehet.

