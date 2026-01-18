ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 18. vasárnap
Nyitókép: Unsplash.com

Így dacolnak az építők az M1-esen – képgaléria

Infostart

Lesz egy szakasz, amellyel áprilisra végeznek, de tavasszal jelzőlámpák is a sztrádára kerülnek.

A télies időjárás és a kemény fagyok ellenére idén is több mint 60 helyszínen végeztek különböző munkafolyamatokat az MKIF munkatársai Budapest és Tatabánya, valamint Komárom és Concó között.

A munka egy része a kocsiból nem látszik, mégis fontos, hogy egyszer mégis végére érjenek az M1-es bővítésének; közművek, hidak, utak épülnek, forgalomtechnikai elemeket hoznak létre, ugyanígy környezetvédelmi létesítményeket, keresztező műtárgyakat váltanak ki.

Végeznek egy úgynevezett szádlemezelési munkát is, ami azt célozza, hogy a híd bontása és építése mentén ne sérüljön a töltés.

Lesz olyan átadás, ami áprilisig megtörténik (Biatorbágy-Páty), és jelzőlámpákat is telepítenek tavasszal ide.

A forgalmi rend változásairól, a zárásokról a megszokott módon minden alkalommal tájékoztatást adnak ITT, az információs csoportban.

