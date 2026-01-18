Félelmetes törésvonal alakult ki a Balaton jegén

A hét folyamán tapasztalt fagyok hatására a Balaton jégtakarója jelentős hízásnak indult. A mérések alapján a déli part mentén péntekre a jég vastagsága elérte a 12–15 centimétert, ami már alkalmas a biztonságos tartózkodásra és a korcsolyázásra. Az északi part térségében a folyamat lassabb volt, ott jellemzően 8–12 centiméteres réteget mértek, amely még nem mindenhol tekinthető kellően szilárdnak.

A szokásos, parttal párhuzamos rianások mellett ezúttal egy különös jelenséget rögzítettek a Somogy vármegyei Balatonfenyves közelében: a jégen egy hatalmas, a partvonalra merőleges törés keletkezett. Ez a típusú repedés szerkezetileg instabilabbá teszi a felületet, és fokozott életveszélyt jelent az ott tartózkodók számára.

Biztonsági előírások és korlátozások

Bár a vasárnaptól érkező erős fagy várhatóan összefagyasztja a töréseket, a szakértők hangsúlyozzák, hogy a törésvonalak mentén a jég továbbra is jóval vékonyabb marad. A helybéliek és a turisták számára az alábbi szabályok betartása kötelező a balesetek elkerülése érdekében.

Kizárólag nappal, jó látási viszonyok mellett szabad a jégre lépni.

Éjszaka, korlátozott látási viszonyok között, valamint kikötők és veszteglőhelyek területén a jégen tartózkodni szigorúan tilos.

Járművel a jégre hajtani tilos és életveszélyes.

Javasolt a parthoz közeli sávban maradni, kerülve a friss repedések környékét.

Az Időkép előrejelzése szerint az enyhébb időszakokban a jég vékonyodhat, és újabb rianások alakulhatnak ki. Bár a vasárnap érkező hidegfront ismét megerősíti a jégpáncélt, a merőleges törések kiszámíthatatlansága miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intik az embereket.