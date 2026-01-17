ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 17. szombat Antal, Antónia
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A befagyott Balaton.
Nyitókép: Facebook / HungaroMet Nonprofit Zrt.

Vigyázat, a következő napokban veszélyessé válhat a Balaton jege

Infostart / MTI

A következő napokban az élénk keleties szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege, amely az érkező újabb lehűlés során ismét megfagyhat, és ott jóval vékonyabb lesz a jégréteg - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

A Mérések alapján a Siófoki Obszervatórium térségében a partközeli területeken, ahol a korábban hullott hó ráfagyott a jégre, a jégvastagság 12 centiméter körül van.

A parttól távolabb, néhány száz méter távolságra 9-10 centiméter a hómentes jég vastagsága. A parttól távolabb vannak ennél jóval vékonyabb, újrafagyott területek - jegyezték meg.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a jég feletti, helyenként sűrű köd miatt akár 100 méter távolságnál is "eltűnhet a part", ezért nagyon könnyű eltévedni.

Kezdőlap    Belföld    Vigyázat, a következő napokban veszélyessé válhat a Balaton jege

balaton

hungaromet

jégpáncél

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Könyörgőre fogja az operatív törzs: nincs vége a télnek, visszatér a -20 fok

Könyörgőre fogja az operatív törzs: nincs vége a télnek, visszatér a -20 fok
A meteorológiai előrejelzések alapján szombaton a Nyugat-Dunántúlon minimális ónos esőre, míg az országban többfelé ködre kell számítani, vasárnap estétől pedig újra extrém hideg, akár -15, -20 Celsius-fok is várható, elsősorban az északkeleti országrészben – közölte az operatív törzs szombaton.
 

Kemény fordulatot vesz az időjárás

Az ónos eső nem kíméli az Aggteleki Nemzeti Park barlangjait sem

A Normafára készül? Erről nem árt tudnia

Megduplázódott a Balaton, mutatjuk

Donald Trump: nemzetbiztonsági érdek Grönland megszerzése

Donald Trump: nemzetbiztonsági érdek Grönland megszerzése

Az elnök Washingtonból távozva a repülőtéren újságírók előtt kifejtette, hogy a kiterjedt amerikai katonai beruházások révén megcélzott amerikai rakétavédelmi pajzs, az „Aranykupola" (Golden Dome) kiépítése szempontjából is fontos szerepet kapna Grönland. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a kérdésről tárgyalások vannak a NATO-val is.
 

Grönland inkább Izland, mint Amerikai Virgin-szigetek

Az amerikaiak 75 százaléka nem támogatja Grönland bekebelezését - közölte az egyik republikánus szenátor

VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az egyik szomszédunk is katonákat küld Grönlandra, erődemonstrációt készítenek elő

Az egyik szomszédunk is katonákat küld Grönlandra, erődemonstrációt készítenek elő

A szlovén kormány döntése alapján két katonatisztet küldenek Grönlandra egy dán vezetésű nemzetközi katonai gyakorlat előkészítésére és végrehajtására - közölte a szlovén védelmi minisztérium szombaton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor van farsang 2026-ban? A farsang jelentése, mi a farsang farka - Hagyományok, népszokások farsangkor

Mikor van farsang 2026-ban? A farsang jelentése, mi a farsang farka - Hagyományok, népszokások farsangkor

A vízkereszt után következő időszakkal kezdetét veszi a farsang, melynek végdátuma, a farsang farka napja a nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerda időpontjától függ.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

The former UK prime minister and US secretary of state will sit on the "founding executive board", the White House says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 17. 12:13
Még időben elrántja a kormányt a kormány
2026. január 17. 11:55
Könyörgőre fogja az operatív törzs: nincs vége a télnek, visszatér a -20 fok
×
×
×
×