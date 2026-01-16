ARÉNA - PODCASTOK
Close up of businesswomans hands with pen, glasses, and calculator doing some financial calculations
Nyitókép: NoSystem images/Getty Images

Figyelmeztetett a NAV: sok pénztől eleshetünk, ha nem figyelünk erre

Infostart / MTI

Kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a két vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti anyáknak, a 25 év alattiaknak, illetve a bizonyos betegségekben szenvedőknek, így érdemes időben nyilatkozniuk az érintetteknek.

Több mint egymillióan jogosultak valamilyen adóalap-kedvezményre, a korábbi évek tapasztalatai alapján mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az adóelőleg-nyilatkozatok néhány kattintással elérhetők a NAV honlapján. Kedvezmény jár

  • a gyermekes családoknak,
  • az első házasoknak,
  • a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak,
  • a 30 év alatti anyáknak,
  • a 25 év alattiaknak,
  • a bizonyos betegségekben szenvedőknek.

Nekik érdemes minél előbb leadni az adóelőleg-nyilatkozatot, és így a kedvezmény összegével már a januári fizetés is több lehet.

Akik még nem rendelkeznek Ügyfélkapu+-szal vagy DÁP-mobilalkalmazással, még regisztrálhatnak, és leadhatják sokkal egyszerűbben, online a nyilatkozatukat; vagy választhatják a két példányban kitöltendő papíralapú verziót, ezek is elérhetőek a NAV honlapján.

A közlemény szerint azért sem szerencsés a nyilatkozat kitöltését az utolsó pillanatra hagyni, mert

az időben leadott nyilatkozatok nemcsak magasabb fizetést, hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek.

A fizetésből le nem vont kedvezmény összege majd csak 2027-ben az szja-bevallásban kérhető vissza, ám ehhez az adóhivatal által elkészített bevallási tervezetet az érintetteknek kell kiegészíteni.

A jogosultaknak érdemes mielőbb beküldeniük az adóelőleg-nyilatkozatukat, hogy a magasabb összegű jövedelmüket megkaphassák. Ha valaki nincs tisztában azzal, milyen kedvezményre jogosult, a NAV tájékoztatójából azt is megtudhatja.

