A havas 3-as főút Vatta és Emőd között 2025. február 2-án. Északkeleten lehet havazásra, havas esőre számítani.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Közlekedés a behavazott országban – friss vasúti, közúti helyzetjelentés

Infostart

Lázár János építési és közlekedési miniszter számolt be a részletekről.

Hétfő délután-este óta szinte Magyarország teljes területe hótakaró alá került. A hajnali órák Lázár János építési és közlekedési miniszter összefoglalója szerint eseménytelenül teltek, komoly baleset nem volt.

A fő-, és mellékutak burkolata az ország szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként még havas. A látási viszonyok többnyire jók.

A Magyar Közút hálózatán 322, az MKIF-nél 79 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban még mindig több mint 100 000 tonna útszóró só, és több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

A vasúton kedden is marad az I. fokú hókészenlét:

folyamatosan tisztítják a váltókat, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedés hajnalban országszerte minden vasútvonalon rendben elindult, nincsenek jelentős fennakadások. Az eljutás minden vonalon biztosított a tárcavezető szerint.

Az autóbuszos közlekedést továbbra is nehezíti a hó: Veresegyház, Vác, Gödöllő, Esztergom térségében előfordulnak járatkimaradások, járműhibák, Komárom-Esztergom, Borsod-Abaúj-Zemplén, Zala, Vas vármegyében pedig az útviszonyok miatt maradnak ki megállók, de minden település elérhető.

A HÉV közlekedésében nincs fennakadás.

