Árokba csúszott és oldalára dőlt egy busz Vácdukán, többen megsérültek.
Nyitókép: Police.hu

Árokba csúszott és oldalára dőlt egy busz Vácnál – képek

Infostart / MTI

Többen megsérültek, amikor árokba csúszott és oldalára dőlt egy menetrend szerinti busz Vácdukán, a Kossuth Lajos úton, a rendezvényközpont közelében kedden.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a felborult buszhoz a váci hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek ki, és egy úgynevezett dugólétra segítségével, amelyet a szélvédőn keresztül eresztettek a jármű belsejébe, sikeresen kimentették az ott tartózkodó nyolc embert. Hozzátette, hogy hat embert a saját lábán sikerült a buszból kimenteni, kettőt pedig hordágyon, hozzájuk mentő is érkezett.

A rendőrség szerint feltehetően nem az út vonalvezetésének és az útburkolat állapotának megfelelően választotta meg a sebességet az autóbusznak a vezetője.

A 0627.hu Facebook-oldalon oldalon megosztott fényképek szerint a Vác és Vácduka között menetrend szerint közlekedő autóbusz csúszott árokba.

